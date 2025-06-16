Восхваляла Януковича и заменяла на публике "первую леди": где сейчас "любовница" экс-президента

Гламурная блондинка отрицала связь с президентом-беглецом

Во время своего президентства Виктор Янукович на публике часто появлялся с журналисткой Аленой Березовской. Молодой девушке неоднократно приписывали с ним роман и считали, что именно с ней он сбежал в Россию. Хотя позже выяснилось, что компанию предателю составила Любовь Полежай.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит "подруга" Виктора Януковича и где она сейчас. Мы узнали о девушке некоторые факты.

Алена Березовская — что о ней известно

Журналистка Алена Березовская родилась 2 июня 1988 года в Днепре, но высшее образование получила в московском Институте экономики и социальных отношений. Затем Алена училась в "Интершколе" при телеканале "Интер", став журналистом-продюсером телевизионных программ.

Алена Березовская родом из Днепра

С 2008 по 2011 год работала журналистом издания "Обозреватель", а также автором и ведущей программы "Обозреватель.ua" и Первого национального телеканала "Вопросы". В 22 года ей удалось достичь в карьере значительных успехов и попасть в президентский пул.

Алена Березовская попала в президенсткий пул Януковича

С Виктором Януковичем гламурная блондинка быстро "сдружилась" и стала восхвалять его политику в СМИ, а негативные публикации против него называла "заказухой". Более того, Алена стала исполнять роль "первой леди" на публике вместо Людмилы Януковича и сопровождала экс-президента в заграничных поездках.

Алена Березовская сопровождала Януковичах в поездках

Примечательно, что в СМИ не называли ее "любовницей" Януковича до тех пор, пока Березовская сама не заявила, что многие приписывают ей роман с президентом. Впервые Березовскую "первой дамой" назвало польское издание Rzeczpospolita, отметив, что именно журналистка сопровождала Януковича вместо жены в поездке за рубеж.

И несмотря на то, что Алена заявляла, что якобы сама оплачивает эти поездки, журналисты начали задаваться вопросом, а откуда у 22-летней девушки деньги не только на путешествия, но и на дорогие автомобили.

Алена Березовская любила дорогие автомобили

Березовская хвасталась, что пошла в автосалон на Столичном шоссе, увидела там "Мерседес" и купила его. Девушка отказалась говорить, откуда у нее средства, лишь подчеркнула, что не журналистикой зарабатывает себе на жизнь.

Любовные отношения с Януковичем блондинка отрицала, отмечая, что вместе с его женой Людмилой ходила в церковь на Пасху. Президента-предателя Березовская называла "другом" и рассказывала, что он очень добрый и чуткий, а сплетни об их романе распускают в БЮТ (Блок Юлии Тимошенко).

Как выглядит "любовница" Януковича Алена Березовская

"Это человек, который, услышав слово "сироты", сразу же откликнулся. Он без разговоров приехал и привез пятьсот подарков. С детьми хороводы водил", — писала журналистка.

Где сейчас Алена Березовская и как выглядит

После Революции Достоинства Виктор Янукович сбежал в Россию и считалось, что компанию ему составила Алена Березовская. Но позже выяснилось, что рядом с президентом была Любовь Полежай и ее дочь. Тогда в соцсетях Березовская написала, что смогла "доказать", что не была любовницей президента.

Алена Березовская отрицала роман с Януковичем

Впрочем, после Евромайдана Березовская также уехала в Россию и начала там развивать журналистскую карьеру. Во время войны на Донбассе, Алена стала снимать фейковые фильмы, добавляв кадры, которые не имели к АТО никакого отношения. В 2016 году девушку внесли в базу "Миротворец" и ввели против нее санкции.

Алена Березовская предала Украину

Согласно последним данным, Березовская работала на "РИА-Новости", была экспертом в программе "Реплика" на канале "Россия 24". Также ее видели в проекте Кремля под названием "Внуки", который был создан незадолго до начала полномасштабной войны. Члены этого общественного движения снимали пропагандистские ролики и оправдывали зверства захватчиков.

Алена Березовская работает журналисткой в России

В апреле 2023 года Березовская работала журналисткой на телеканале "Россия-24", свежей информации о ней в публичном пространстве нет. Свою страницу в Facebook она не ведет с 2021 года, но там сохранилось несколько ее фотографий.

Как выглядит Алена Березовская

"Телеграф" писал ранее, какое имущество принадлежало любовнице Януковича Полежай в Украине. С большей части недвижимости экс-президента и его любовницы сняли арест.