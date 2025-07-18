Вихованням експрезидента переважно займалася бабуся

Біглий експрезидент України Віктор Янукович провів дитинство та юність у селищі на околиці Єнакієвого Донецької області, яке з 2014 року перебуває в окупації. Про шкільні роки він згадував рідко, але зазначав, що дитинство видалося тяжким.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким президент-зрадник Віктор Янукович був у дитинстві. Ми дізналися деякі факти про його шкільні роки.

Яким було дитинство Віктора Януковича

Експрезидент України Віктор Янукович народився 1950 року в сім’ї робітників. Його батько Федір був машиністом паротяга, а мати Ольга – медсестрою. Однак дитинство майбутнього президента виявилося тяжким — коли йому було лише два роки, мама померла у віці 27 років. Батько незабаром одружився повторно, але стосунки з мачухою у Віктора не склалися.

Віктор Янукович у дитинстві

Про хлопчика переважно дбала бабуся, з якою він жив у невеликому флігелі — прибудові поряд з будинком.

Початкову освіту Янукович здобув у школі №16 у селищі Нова Жуківка, яке пізніше зникло з карти, ставши частиною промислової зони металургійного заводу. Потім майбутній президент продовжив навчання у школі №34 у Єнакієвому. Навчався середньо, але вирізнявся любов’ю до історії, захоплювався спортом і співав у шкільному хорі.

Віктор Янукович мріяв у дитинстві стати космонавтом

Його колишня однокласниця Світлана в одному з інтерв’ю згадувала, що Віктор у дитинстві мріяв стати космонавтом чи льотчиком, бо його манило небо. Ще він розводив голубів і любив ганяти на велосипеді.

Янукович згадував, що з бабусею вони жили бідно, тож йому доводилося підробляти. За працю йому платили продуктами.

"Коли я підріс і пішов до школи, то почав підробляти: город сусідам скопати, води з колодязя наносити. Давали то банку молока, то п’ять яєць", — розповідав Янукович.

Віктор Янукович у дитинстві дивом двічі уникнув смерті

Щобільше, у дитинстві президентові-втікачеві вдалося двічі уникнути смерті. Про це сам Віктор Янукович розповів автору книги "Доторкнись до долі" Вірі Ніколаєвій.

Один із випадків стався біля його будинку, поряд зі шламовим відстійником, куди стікалися промислові відходи металургійного комбінату. Цікавість привела Віктора надто близько до небезпечного місця, і його почало затягувати у в’язку жижу. Врятуватися вдалося лише дивом. Піднявся сильний вітер і нагнув гілку дерева, за яку Януковичу вдалося вхопитись і вибратися з відстійника.

Інший інцидент трапився на шляху зі школи. На Віктора несподівано напала череда гусей. Втікаючи, він підковзнувся і потрапив у колодязь. Падіння могло стати трагічним, але куртка зачепилася за гак усередині, що й врятувало йому життя. Перехожі помітили хлопчика та допомогли йому вибратися.

"Телеграф" писав раніше =, де зараз "коханка" екс-=президента Януковича. Вона вихваляла його політику і заміняла на публіці "першу леді".