Мегасоглашение с США о поставках дронов: эксперт рассказал о подводных камнях

Об этом соглашении еще не так много информации, кроме того, что это мега-мега-мегасделка, как любит Трамп

Соглашение о поставках США украинских дронов, испытанных в бою, несет несколько рисков. Не факт, что воюющая страна может производить лишние дроны на продажу в то время, как они нужны на фронте. Вместе с тем американцы могут купить десяток БПЛА просто для того, чтобы скопировать их.

Еще одна проблема – коррупционные риски. Об этом бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак рассказал в эфире "Телеграфа".

"Если мы говорим в общем о соглашении, что Украина возможно будет поставлять какие-то дроны в Соединенные Штаты, не просто поставлять, а продавать, концептуально это выглядит неплохо. Выглядит эта схема так: Соединенные Штаты проплачивают наши дроны. Разумеется, не по себестоимости, разумеется, это будет рыночная цена выставлена. Хотя американцы могут попытаться придавить нас по цене, чтобы у нас была минимальная наценка, нужно уже нашей стороне соревноваться, чтобы цена была классной, вкусной для нас", – сказал он.

Эксперт привел воображаемый пример, что мы делаем этот дрон за 100 000 долларов, продаем в Соединенные Штаты условно за 135 000 долларов. Такая сделка, по его мнению, выглядит неплохо. Потому что Украина за заработанные деньги может изготовить какое-то количество беспилотников дополнительно.

"Здесь есть огромные подводные камни. Есть ли у нас возможности изготавливать лишние дроны, потому что они нам нужны на поле боя атаковать Российскую Федерацию именно сейчас? У нас уже не мирные времена. И чтобы мы таким образом не подорвали свои возможности атаковать Российскую Федерацию. Это очень важно. Это нужно учитывать, потому что может быть такая история, что мы начнем делать все дроны только на экспорт, а нашим военным и спецназовцам будет оставаться, как говорится, по остаточному принципу", – объяснил Ступак и добавил, что так быть не должно.

Эксперт также волнуется из-за возможности создания коррупционной схемы, когда фирмы-прокладки будут продавать США украинские дроны по примеру РосУкрЭнерго, посредников поставок российского газа.

"И последнее: а сколько американцы будут покупать этих дронов? Если речь идет о нескольких десятках, должны понимать, что они погоды действительно не сделают. И ничто не мешает американцам купить украинские дроны, сделать обратный инжиниринг. То есть разобрать до последнего винтика, взвесить, замерить линейкой, приборами и воспроизвести на своих собственных мощностях и не быть зависимыми от Украины", – сказал Ступак.

Ранее управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний заявил, что намерение президента США Дональда Трампа производить оружие совместно с Украиной может принести нам огромную выгоду, поскольку откроет доступ к оружейным рынкам и поможет установить новые союзы с геополитическими лидерами.