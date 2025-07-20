Их не смогут выговорить в Нью-Йорке: украинские мужские имена, которые заставят американца сломать язык

Иностранцы могут исковеркать их до неузнаваемости

Некоторые украинские имена могут звучать красиво и естественно на родной земле, но превращаться в настоящую фонетическую головоломку за океаном. Особенно большой проблемой они становятся для англоговорящих.

"Телеграф" собрал несколько мужских имен, произнесение которых вызывает затруднения у американцев и жителей других стран.

Микита

Хотя написание Mykyta может показаться простым, на деле оно регулярно сбивает с толку. Главная проблема заключается в звуке "ы", которого нет в английском языке. Поэтому это имя из уст американцев звучит как "Майкита", "Микейта" или даже или даже "Майкайта".

Микола

Та же проблема возникает с именем Микола, которое пишется как Mykola. На практике имя коверкается как "Майкола", "Микола", "Майкулэ". Хотя, в отличие от предыдущего имени, здесь нет проблем во втором слоге, однако финальное "‑ла" звучит в английском языке неестественно — как будто окончание случайно "отвалилось". Именно поэтому даже известного украинского композитора Миколу Леонтовича (автора "Щедрика") в США очень часто называют искаженными версиями имени: от "Майколэй" до "Миколас".

Михайло

Что касается имени Михайло (Mykhailo), здесь для американцев является проблемой выговорить любой из составляющих его слогов. Первый мы уже разобрали в предыдущих примерах. Кроме того в английском языке отсутствует звук, идентичный украинскому "х". В лучшем случае его заменят на "k" или "h", в худшем — вообще проигнорируют.

Ну и, как и с именем Микола, сложности возникают в конце слова. Таким образом, англоязычные люди могут исковеркать имя Михайло просто до неузнаваемости. В США можно услышать такие варианты как: "Майхайло" или "Микхейлоу". Известный пример — футболист Михайло Мудрик, имя которого на Западе почти всегда произносят с ошибками. В трансляциях его представляли как "Майкэйло Мудрик", и это ещё не худший вариант.

Ярема

Имя Ярема красиво звучит на украинском, но для англоязычного слуха остаётся экзотикой. Буква "Я" в начале имени не имеет прямого соответствия в английской фонетике. На письме Yarema чаще всего читается как "Йарима" с ударением на второй слог.

Сочетание гласных и мягкого "r" в середине делает имя трудно различимым — оно часто воспринимается как искажённая фамилия или редкое афроамериканское имя. Даже если носитель проговаривает имя по слогам, его всё равно приходится повторять.

Всеволод

Имя Всеволод для англоязычного человека тоже оказывается непростым — в первую очередь из-за непривычной структуры слогов. На письме — Vsevolod — оно начинается с "Vs", а такое сочетание в английском языке встречается крайне редко и сбивает с ритма уже на первом звуке. Англоязычный человек не знает, где ставить гласную, и интуитивно превращает имя в "Везеволод", "Севалот" или даже "Фзеволод".

Назар

Назар на первый взгляд — простое короткое, звучное, понятное имя. Но в англоязычной среде всё не так однозначно. Nazar напоминает слово "bizarre" или "czar", и читается как "Нэйзар", "Назэр", "Назер". Ударение часто ставится на второй слог, а английское мягкое "r" просто делает это имя неузнаваемым. Иногда его путают с фамилией или религиозным термином.

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