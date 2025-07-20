Їх не зможуть вимовити у Нью-Йорку: українські чоловічі імена, які змусять американця зламати язик

Іноземці можуть зіпсувати їх до невпізнання

Деякі українські імена можуть звучати красиво та природно на рідній землі, але перетворюватися на справжню фонетичну головоломку за океаном. Особливо великою проблемою вони стають для англомовних.

"Телеграф" зібрав кілька чоловічих імен, виголошення яких викликає труднощі в американців та мешканців інших країн.

Микита

Хоча написання Mykyta може здатися простим, насправді воно регулярно збиває з пантелику. Головна проблема полягає у звуку "и", якого немає в англійській мові. Тому це ім’я з вуст американців звучить як "Майкіта", "Мікейта" або навіть "Майкайта".

Микола

Та сама проблема виникає з ім’ям Микола, яке пишеться як Mykola. На практиці ім’я перекручується як "Майкола", "Мікола", "Майкуле". Хоча, на відміну від попереднього імені, тут немає проблем у другому складі, проте фінальне "ла" звучить в англійській мові неприродно — начебто закінчення випадково "відвалилося". Саме тому навіть відомого українського композитора Миколу Леонтовича (автора "Щедрика") у США часто називають перекрученими версіями імені: від "Майколей" до "Міколас".

Михайло

Що стосується імені Михайло (Mykhailo), тут для американців є проблемою вимовити будь-який його склад. Перший ми вже розібрали у попередніх прикладах. Крім того, в англійській мові відсутній звук, ідентичний українському "х". У кращому разі його замінять на "k" або "h", у найгіршому — взагалі проігнорують.

Ну і, як і з ім’ям Микола, складності виникають наприкінці слова. Таким чином, англомовні люди можуть зіпсувати ім’я Михайло просто до невпізнанності. У США можна почути такі варіанти як: "Майхайло" чи "Мікхейлоу". Відомий приклад — футболіст Михайло Мудрік, ім'я якого на Заході майже завжди вимовляють із помилками. У трансляціях його представляли як "Майкейло Мудрік", і це ще не найгірший варіант.

Ярема

Ім’я Ярема гарно звучить українською, але для англомовного слуху залишається екзотикою. Літера "Я" на початку імені не має прямої відповідності в англійській фонетиці. На письмі Yarema найчастіше читається як "Йаріма" із наголосом на другий склад.

Поєднання голосних і м’якого "r" у середині робить ім’я таким, що важко розрізняється. Воно часто сприймається як спотворене прізвище або рідкісне афроамериканське ім’я. Навіть якщо носій промовляє ім’я по складах, його все одно доводиться повторювати.

Всеволод

Ім’я Всеволод для англомовної людини теж виявляється непростим — насамперед через незвичну структуру складів. На письмі – Vsevolod – воно починається з "Vs", а таке поєднання в англійській мові зустрічається вкрай рідко і збиває з ритму вже на першому звуку. Англомовна людина не знає, де ставити голосну, і інтуїтивно перетворює ім’я на "Везеволод", "Севалот" або навіть "Фзеволод".

Назар

Назар здавалося б — просте коротке, звучне, зрозуміле ім’я. Але в англомовному середовищі все не так однозначно. Nazar нагадує слово "bizarre" або "czar", і читається як "Нейзар", "Назер", "Назєр". Наголос часто ставиться на другий склад, а англійське м’яке "r" просто робить це ім’я невпізнанним. Іноді його плутають із прізвищем чи релігійним терміном.

Раніше ми розповіли, як правильно звертатися до Сергіїв відповідно до нового правопису.