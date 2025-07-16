Возите пассажиров на авто? Платите штраф! Что нужно знать каждому водителю в Украине

Для осуществления пассажирских перевозок водитель должен иметь соответствующую лицензию

В Украине продолжают рейды на дорогах, в ходе которых штрафуют нелегальных перевозчиков. За нарушение правил пассажирских перевозок придется заплатить немалую сумму — до 34 тысяч гривен.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие есть нормы для легального предоставления услуг перевозки пассажиров и за что можно получить большие штрафы.

Борьба с "нелегальными перевозчиками"

Как сообщили в "Укртрансбезопасность", в ходе проведения проверки инспекторы в Кировоградской области остановили ВАЗ, водитель которого предоставлял услуги перевозки пассажиров легковым автомобилем по заказу.

"В ходе проверки документов, на основании которых осуществляется перевозка пассажиров, было установлено, что владелец ТС не является субъектом хозяйственной деятельности и не имеет лицензии на осуществление такой деятельности", — пояснили в Укртрансбезопасности.

Учитывая выявленное нарушение, на владельца авто составили протокол по ч. 1, ст. 164 КУоАП. Сумма штрафа будет определяться судом, он может составлять от 17 000 до 34 000 грн.

Водителя ВАЗ оштрафовали. Фото: "Укртрансбезопасность"

К слову, машина на этой фотографии — LADA Samara 1500. Ее стоимость на авторынке в среднем составляет 1000 — 1500 долларов (42 — 63 тысячи гривен).

Цены на LADA Samara 1500. Скриншот: АвтоРиа

Таким образом, штраф за нелегальную перевозку пассажиров обойдется в половину стоимости машины.

Что нужно знать о перевозках пассажиров

Для осуществления пассажирских перевозок водитель должен иметь соответствующую лицензию. На сайте "Приходько и партнеры" юрист Виктория Огородник детально пояснила правила, которые необходимо знать водителям.

Лицензия на пассажирские перевозки — это официальный документ, который дает право осуществлять перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования. Выдается Государственной службой Украины по безопасности на транспорте. Без этого документа осуществление пассажирских перевозок является незаконным и влечет за собой ответственность.

Законодательством определены виды пассажирских перевозок, которые нуждаются в лицензировании. К ним относятся:

Услуги такси;

Перевозка пассажиров автобусами;

Перевозка пассажиров легковыми автомобилями по заказу.

Штрафы

За отсутствие документов, определенных ст. 39 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", предусмотрена ответственность в размере 17 000 гривен (абз. 3 ч.1 ст. 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте"). Таким образом, оба перевозчика должны выплатить в бюджет штраф на общую сумму 34 000 гривен.

Как работает BlaBlaCar

"Блаблакар" — это популярный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков. Такая услуга помогает водителю частично разделить свои дорожные расходы вместе с попутчиками без цели заработать на этом. Водитель компенсирует большую часть расходов на горючее, а пассажиры путешествуют дешевле, чем с помощью поезда, автобуса и т.д.

"Телеграф" обратился к BlaBlaCar за комментарием по данному поводу. Однако ответ пока не был получен.

"В случае, если в процессе совершения поездки, заключенной с использованием платформы, водителем получена прибыль, это подпадает под соответствующее регулирование, включая обязанность быть зарегистрированным как лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, уплачивать соответствующие налоги, иметь необходимые разрешения/лицензии, водитель несет единоличную ответственность за несоблюдение законодательства", — указано на официальном сайте сервиса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине хотят существенно увеличить штрафы для водителей. Изменения ударят по карману нарушителей.