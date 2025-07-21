"Мягкая сила" больше не поможет: в ЕС рассказали, как умерить аппетиты России

Армия Европе стремительно перевооружается

Эпоха "мягкой силы" пришла к концу и теперь Европе нужна "большая палка", чтобы ни у одного агрессора не возникало желания ее атаковать. Вероятно, такая появится через несколько лет.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал министр обороны Бельгии Тео Франкен. Больше по теме читайте в материале: Россия не будет вторгаться в страны НАТО, у них есть другой план — министр обороны Бельгии о старости Путина, жесткой силе и F-16 для Украины.

Говоря о возможных угрозах от России для Европы, министр вспомнил фразу Франклина Рузвельта: "Говори мягко и спокойно, но держи в руках большую палку".

"Мы говорим мягко, но палки у нас нет", — очертил проблему чиновник.

Франкен добавил, что сейчас мир находится в состоянии, когда все решает лишь жесткая сила, а потому у Европы возникла надобность быстро вооружится. Он также привел в пример ситуацию, когда США нанесли удар по Ирану, после чего в их сторону поступили угрозы о "мести".

"Но никакой мести не произошло. Когда ты действительно показываешь зубы — тебя боятся. Но для этого нужны реальные возможности. И именно их нам сейчас не хватает. Но через несколько лет все изменится", — добавил министр.

Как известно, термин "мягкая сила" в политике обозначает методы достижения цели без принуждения других. К этому относятся дипломатия, культурное влияние, совместные экономические проекты и другое.

Как сообщалось ранее, Франкен ранее говорил, что Россия может напасть на НАТО разве что гибридно. Полноценная агрессия будет для нее явным поражением.