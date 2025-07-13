Киллеров, которые застрелили полковника СБУ в Киеве, ликвидировали (видео)

Агенты ФСБ во время задержания сопротивлялись

В воскресенье, 13 июля, Служба безопасности Украины ликвидировала киллеров, убивших полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Спецоперацией по поиску убийц украинского защитника лично руководил глава спецслужбы генерал-лейтенант Василий Малюк.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Киллеры пытались "залечь на дно", но им это не удалось.

"Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заблаговременно маршрутирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего побратима, полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины – это смерть!" – отметил Малюк.

По данным следствия, убийство Ивана Воронича совершили мужчина и женщина. Российский куратор поставил им задачу следить за сотрудником СБУ для установления графика и маршрутов передвижения украинского защитника. Впоследствии киллерам сообщили координаты схрона, где находился пистолет с глушителем.

После убийства киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине. Утром была проведена спецоперация, в ходе которой агенты РФ стали сопротивляться. Пришлось их ликвидировать.

Воронич не дожил до дня рождения 9 дней

Эксардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале раскрыл некоторые факты об убитом полковнике. Бывший парламентарий пишет, что Воронич родился 19 июля 1974 года.

По словам украинского военного и разведчика Романа Червинского, Воронич боролся с врагом с 2014 года и был одним из начавших в Службе направление, которое сейчас создает много проблем агрессору.

"Лично он участвовал в нескольких операциях по той стороне. Мы о них сейчас не говорим, потому что они удачные. Это офицер чистой души, настоящий, достойный мужчина, отвечавший за каждое свое слово", — отметил полковник.

После начала полномасштабной войны погибший вернулся "в активные мероприятия". Червинский добавляет, что убитый Воронич жил довольно простой жизнью, получил квартиру в Киеве не так давно. Более того, его служебные заслуги заметили недавно.

Напомним, полковник СБУ Иван Воронич был убит в Голосеевском районе Киева 10 июля. В него выстрелили пять раз во время выхода из дома.