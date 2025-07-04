Украинцев пугают большими тарифами после войны: что и как может подорожать

Однако, паниковать из-за возможного повышения цен рано

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что после завершения войны в Украине может произойти резкий рост тарифов на базовые ресурсы. По его словам, рыночная стоимость электроэнергии будет составлять 9-11 гривен за киловатт-час, что означает потенциальный рост на 120%. Газ при этом может подорожать на 250% — с нынешних 7,96 грн. до более 30 грн. за кубометр. Основная причина – требование Международного валютного фонда о переходе к рыночным тарифам.

Телеграф проанализировал, что могут означать такие изменения для кошелька обычного украинца.

По состоянию на июль 2025 года в Украине действуют следующие тарифы:

Электроэнергия для населения: 4,32 грн/кВт-ч (единый тариф);

Природный газ: 7,96 грн./куб. м куб.

По прогнозу Попенко, цена на электроэнергию может вырасти до 9-11 грн/кВт-ч, а газ — до 25-30 грн/куб. м. Ниже приводим обсчеты для типичной городской семьи из трех человек, проживающих в квартире с централизованным теплоснабжением и газовой плитой.

Цены на электроэнергию могут забирать значительную часть зарплаты

Для семьи из трех человек, без электроплит и при наличии централизованного горячего водоснабжения, типовой объем потребления электроэнергии составляет 160 кВт-ч/мес (100 кВт-ч — на первое лицо, 30 кВт-ч — на каждое следующее). По действующему тарифу 4,32 грн/кВт-ч, плата составляет около 691 грн.

После повышения к средней прогнозируемой цене 9,5 грн, плата вырастет до 1520 грн. Это на 829 грн больше ежемесячно или 9948 грн в год.

Газ станет роскошью?

По нормам потребления семья из трех человек с централизованным горячим водоснабжением использует 9,9 куб. м газа в месяц. По тарифу 7,96 грн/куб.м, это стоит 78,7 грн. Если тариф вырастет до 25 грн/куб.м, месячная стоимость составит 247,5 грн, а при 30 грн/куб. м — 297 грн. Годовая сумма составит соответственно 2970 грн. или 3564 грн.

В случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения объем потребления может возрасти до 16,2 куб. м. Тогда плата по действующему тарифу будет составлять 129 грн.

Централизованное отопление привязано к газу

95% стоимости теплоснабжения зависит от цены газа. Если тариф на газ вырастет в три раза, пропорционально подорожает и тепло.

Пока средняя стоимость отопления двухкомнатной квартиры в отопительный сезон составляет примерно 1330 грн/мес, исходя из примера двухкомнатной квартиры площадью 50 кв. м на бульваре Тараса Шевченко, 36-Б в Киеве, где в феврале 2025 года платежка за отопление составила именно такую сумму при средневзвешенном тарифе 27,6 грн за квадратный метр

По прогнозам, с учетом возможного роста тарифа на газ стоимость отопления такой квартиры может вырасти до 3950 грн/мес и выше в зависимости от энергоэффективности дома.

Цены на горячую воду поднимутся вдвое?

Услуга горячего водоснабжения зависит от стоимости газа. Сегодня месячный платеж за горячую воду для семьи (примерно 4-5 куб. м) – 200–250 грн. После роста цены на газ до 30 грн./куб. м сумма может возрасти до 600–700 грн. и более.

Обслуживание многоквартирных домов: плюс 20%

По словам Попенко, подорожание электроэнергии приведет к росту расходов на содержание лифтов, насосам и освещению мест общего пользования. Сейчас средний тариф на обслуживание ОСМД или ЖЭК – около 500-600 грн. После изменений он может составить 700-750 грн в месяц.

Что с водоснабжением и канализацией?

Эти услуги не столь зависимы от цен на газ и электроэнергию. По оценкам экспертов, тариф на водоснабжение и водоотвод может возрасти на 10–15%. То есть с нынешних 250–300 грн до 280–340 грн в месяц.

Приблизительная сумма ежемесячной коммуналки после роста тарифов:

Электроэнергия — 2375 грн

Газ — 2240-2800 грн

Отопление — 9000 грн (в сезон)

Горячая вода — 600-700 грн

Обслуживание дома — 750 грн

Вода и канализация — 340 грн

Общая сумма может составлять около 11 500–13 000 грн в зимний период. Следует заметить, что эти расчеты приблизительны и основаны на прогнозах эксперта.

Действительно ли украинцев ждет тарифный шок? Объяснение аналитика

Аналитик Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу" предостерегает от паники и заявляет, что прогнозы о стремительном повышении цен на газ и электроэнергию после войны преждевременны. По его словам, в меморандуме с МВФ украинское правительство взяло на себя лишь обязательство в течение шести месяцев после завершения действия военного положения подготовить дорожную карту либерализации рынков. В этом документе должен быть предусмотрен постепенный переход от системы ПСО (возложение специальных обязанностей) к адресной денежной помощи малообеспеченным слоям населения.

Рябцев считает, что нынешние заявления о возможном росте тарифов на электроэнергию до 9–11 грн/кВт-ч и на газ до 30 грн/куб. не имеют под собой реальной подоплеки. "Ни о каких плюс 120%, ни о каких скольнадцати гривнах с большим количеством нулей, речь пока вообще не идёт", — подчеркнул аналитик.

Аналитик Геннадий Рябцев

Он пояснил, что нынешняя модель рынка, где большинство бытовых потребителей получают ресурсы по сниженным ценам, вполне устраивает правительство и позволяет демонстрировать якобы контроль над тарифами. В то же время, по его словам, реального рынка газа и электроэнергии в Украине пока не существует, а само правительство вернулось к ручному регулированию, фактически закрепив монопольное положение отдельных компаний.

"Даже 7,96 грн за куб газа является ценой, которая позволяет получать прибыль в группе "Нефтегаз", — отметил Рябцев, ссылаясь на недавний отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады. По его мнению, в Украине возможно создать прозрачные индикаторы для формирования настоящей рыночной цены на энергоресурсы. "И вы будете удивляться, как они будут, рассказывают об уровне рыночных цен", — подытожил эксперт.

Тарифы хотят превратить в дополнительные налоги

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии "Телеграфу" раскритиковал спекуляции на теме роста тарифов и подверг сомнению тезис о необходимости их повышения. "МВФ в очередной раз сказал, что он хочет, чтобы у нас были какие-то рыночные тарифы. Ну так они же последние 10, даже 15 лет это говорят. Ещё когда я министром был — то же самое говорили".

Алексей Кучеренко

Политик отмечает, что говорить о рынке в сферах энергетики и газа в Украине некорректно: "Как может быть рынок, когда у нас такие монополии — Энергоатом, Нафтогаз? Там рынка же нет и не существует его". По его мнению, за разговорами о "рыночных тарифах" часто скрывается другая цель — создать дополнительное налоговое давление на граждан: "Они хотят, чтобы цены на энергоносители стали по сути квазифискальным налогом, которым облагается население, чтобы больше денег поступало в бюджет и ими рассчитывалось за кредиты".

Кучеренко подчеркнул, что действующие тарифы на газ и электроэнергию уже экономически обоснованы и покрывают расходы энергетических компаний. Это, по его словам, подтверждено расчетами Временной следственной комиссии Верховной Рады, которую он возглавляет. Поэтому он считает необоснованными разговоры о неизбежном повышении: "Имеющиеся тарифы абсолютно обоснованы. Они не нуждаются в повышении — ни по газу, ни по электроэнергии".

Тарифная нагрузка на население и бизнес

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает, что оснований для повышения тарифов на электроэнергию для населения пока нет — при сохранении специальных обязанностей для производителей. "Если будут сохраняться специальные обязанности для покрытия разницы между оптовой ценой электроэнергии и электроэнергии для населения, которые возложены на Энергоатом и Укргидроэнерго, то оснований для поднятия тарифа для населения нет", — отметил специалист.

Станислав Игнатьев

Что касается тарифов для бизнеса, то, по словам Игнатьева, предприниматели уже сегодня в пиковые часы платят за электроэнергию больше, чем предполагают некоторые прогнозные оценки. "Те, кто покупает на оптовом рынке или импортирует электроэнергию, уже и во время войны в пиковые часы чувствуют стоимость еще выше, чем отмечает господин Олег (ред. — Попенко)", — отметил он. При этом аналитик подчеркнул, что в конечном счете стоимость этой электроэнергии оплачивает конечный потребитель из-за повышения цен на товары и услуги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в течение года заметно подорожали отдельные коммунальные услуги, в том числе электроэнергия, выросшая в цене на 63,6%.