"Это ненормально": Зеленский объяснил историю с законом о НАБУ и САП

Глава государства сообщил о результатах совещания с Генпрокурором и начальником СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему был принят нашумевший закон о НАБУ и САП. По его словам, ведомства будут продолжать работу, но их надо очистить.

Об этом он рассказал в своем традиционном видеообращении, которое вышло посреди ночи. Зеленский рассказал, что в антикоррупционной инфраструктуре было много российского влияния.

"От этого нужно все очистить и справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно для Украины. Лежащие дела должны расследоваться", — сказал он.

Зеленский указал на то, что многие чиновники смогли сбежать из Украины и продолжают спокойно жить за рубежом и без каких-либо последствий.

"Это ненормально. Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды висят годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Рада 22 июля приняла законопроект №12414. У правозащитников возникали опасения о том, что этот документ может ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов – Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Вечером того же дня документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.