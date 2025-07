Внезапно умерла в 27: как выглядит могила поп-звезды Эми Уайнхауз и почему ее не стало

Исполнительница внесла большой вклад в развитие поп-музыки

Сегодня, 23 июля, исполняется 14-я годовщина со дня смерти знаменитой британской певицы Эми Уайнхауз. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница пяти статуэток престижной музыкальной премии "Грэмми". Артистка трагически ушла из жизни в 2011 году. Ей было всего 27 лет. Недавно мы рассказывали, где похоронен легендарный певец Майкл Джексон.

"Телеграф" расскажет, какой была карьера выдающейся британской поп-звезды, какие ее треки стали всемирно известными хитами, а также почему артистка внезапно умерла.

Карьера Эми Уайнхауз

Будущая звезда родилась в 1983 году в Лондоне в еврейской семье. Ее отец, Митч Уайнхауз, был таксистом и монтажником окон, а мать Дженис работала фармацевтом. Многие члены семьи Уайнхауз, как со стороны отца, так и мама, были музыкантами, в частности в жанре джаза.

В 14 лет Эми начала создавать музыку. Параллельно она работала журналисткой в сфере развлечений в компании World Entertainment News Network и пела с местной группой Bolsha Band. В 2000 году исполнительница стала ведущей вокалисткой Национального молодежного джазового оркестра.

Эми Уайнхауз начала карьеру в 2000-е, фото Getty Images

В 2002 году Уайнхауз подписала контракт с компанией 19 Management и исполняла джаз в клубе Cobden. Впоследствии начала работать с лейблом Island и выпустила дебютный альбом Frank, посвященный любимому певцу Фрэнку Синатри. Альбом хорошо восприняла публика, в частности, он попал в Британский чарт альбомов 2004 года. Популярными треками стали Stronger Than Me и Take the Box.

Второй альбом Эми – Back To Black – отличался джазовым звучанием на современный лад. Он стал широко популярен во всем мире. Темами песен были расставание с бойфрендом, депрессия и зависимости, которые она сама переживала.

Эми Уайнхауз писала треки, которые становились хитами, фото Getty Images

В частности, в композиции Rehab говорится, как человек страдает от алкогольной зависимости, но отказывается от лечения. Еще один трек, сделавший Уайнхауз звездой, был Back to Black. В нем она поделилась болезненными ощущениями от расставания. Другими успешными песнями стали You Know I’m No Good и Love Is a Losing Game.

Эми Уайнхауз делилась личным в треках, фото Getty Images

В 2008 году исполнительница выпустила DVD I Told You I Was Trouble: Live in London, предусматривавший концерт в лондонском клубе Shepherds Bush Empire и документальный фильм. Впоследствии она записала вокал для Valerie – трека из сольного альбома Марка Ронсона. В 2008 году Уайнхауз наградили премией Grammy, в частности, за лучший поп-вокальный альбом, песню года, женское поп-вокальное исполнение, запись года и как лучшую новую исполнительницу.

Зависимости Эми Уайнхауз

Исполнительница стала известна не только своими треками, но и из-за разных зависимостей. Таблоиды писали, что муж певицы, Блейк Филдер-Сивил, "подсадил" ее на тяжелые наркотики. В сети даже появлялись фото супругов после драки — с царапинами и синяками. В 2009 году они развелись. Также артистка лечила эмфизему — болезнь легких, возникшую из-за ее зависимости.

Уайнхауз с мужем Филдером-Сивилом, фото Xposure

А в 2011 году Эми отменила европейский тур из-за скандала в Белграде. Тогда его пришло послушать более 20 тысяч зрителей. Впрочем, артистка была в нетрезвом состоянии, не могла вспомнить, где выступает и забыла слова. Так что певица со свистом ушла со сцены.

Вайнгауз в Белграде

Могила Эми Уайнхауз

Певицу нашли мертвой в 2011 году в ее квартире в Лондоне. Перед смертью Эми звонила своему врачу и признавалась, что не смогла преодолеть свои зависимости и добавила: "Я не хочу умирать". Причинами смерти называли передозировку наркотиками или самоубийство. В конце концов, по официальной версии, Вайнгауз умерла из-за отравления алкоголем.

Прощание с артисткой состоялось в самой старой синагоге Лондона Голдерс-Грин. Затем тело Уайнхауз кремировали, а прах похоронили на кладбище Эджваребери-Лейн на севере Лондона, возле ее бабушки Синтии Леви. Уайнхауз установили черный лаконичный мемориал, окруженный декоративными камнями. Также артистка вошла в так называемый "Клуб 27" — перечень певцов, умерших в 27 лет, но повлиявших на развитие музыки.

Могила Эми Уайнхауз, фото Getty Images

Памятник Эми Уайнхауз, фото Getty Images

