Украинец нашел настоящий фан-клуб пса Патрона: видео насмешило сеть

Шутливости этому добавляет забавная песня

В условиях полномасштабной войны украинцы научились находить позитив даже в самые сложные моменты. Ярким примером тому стал вирусный ролик с нотками курьеза, в котором мужчина показал, как выглядит укрытие, к которому он спустился во время ночного обстрела.

Такое видео украинец опубликовал в TikTok. Бомбоубежище словно оформили в стиле фан-клуба любимца миллионов — пса Патрона.

На видео автор фиксирует ряд рисунков с изображением четырехлапого спасителя – символа ГСЧС, который стал героем многих граждан еще с 2022 года. В помещении – детские рисунки Патрона в разных образах.

Шутливости добавляет забавная песня, в которой поют: "Хто тримає цей район? Пес Патрон…".

Пользователи сети не остались безучастными и мгновенно отреагировали в комментариях.

"Срочно нужен адрес. Почему я, как главный фанат пса Патрона, еще не в курсе?", – написал один из зрителей.

Другой украинец просто спросил: "Минусы?", подразумевая, что, кажется, в укрытии с таким антуражем и находиться не так страшно.

Были и другие реакции — от шутки о том, что это выглядит "как мечта", до искренних признаний в любви.

Что пишут украинцы под видео

Что пишут украинцы под видео

Даже когда раздается сирена и приходится спускаться в укрытие посреди ночи, люди умеют сохранять оптимизм.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку самых смешных мемов об обстрелах Украины.