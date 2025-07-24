"Суворе одеське дитинство". Діти перетворили уламки "шахеда" на іграшку (відео)

Де малий знайшов крило ворожого БПЛА, залишилосяза кадром

В Одесі діти грають уламками російських "шахедів", якими вони б'ють по місту. На камеру потрапив хлопчик років 10, який намагався "проїхатися" асфальтом на крилі безпілотника.

Відео курйозного моменту опубліковано у Telegram-каналі "Х**вая Одесса". Його підписали "Суворе одеське дитинство".

Хлопчик сів зверху на відламане крило безпілотника та спробував проїхатися по вологому асфальту. Це зняла на відео жінка, що опинилася поруч.

"Українські діти, граються "шахедами", — прокоментувала вона крізь сміх те, що відбувається.

Проте хлопчик попросив не знімати. В результаті він виставив уламок "шахеда" перед собою, закривши ним обличчя.

Жінку дуже насмішила "іграшка" хлопчика. Якщо вдуматися, що смішного в цьому мало — через Росію українські діти живуть у реаліях війни. Проте одна з "суперсил" українців — бачити смішне навіть тоді, коли життя підкидає важкі випробування.

Зазначимо, ігри з уламками дронів та ракет, які Росія скидає на мирні українські міста, — дуже небезпечні. Батьки мають пояснювати дітям, що чіпати їх не можна, не варто навіть наближатися. При виявленні чогось подібного, одразу треба кликати дорослих.

"Буде що згадати", — пишуть в мережі

На відео відреагували коментатори. Пишуть, що буде що розповісти внукам. Дехто спробував "монетизувати" питання.

"Зате прикиньте, як перед онуками зможемо вий**уватись", "Наші бабусі діти війни, наші діти також діти війни…", "А потім через років 20/30 то як пам'ять буде і продати за шалені гроші", "Це крило на аукціоні коштувало б доларів 500", — пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав про розваги дітей на Полтавщині, які розвеселили мережу. Вони розважалися без гаджетів.