В Запорожской области нашли оригинальный способ борьбы с саранчой (видео)

Украинцы придумали, как избавиться от вредителей

Нашествие саранчи на Запорожье сильно донимает местных жителей. Но креативу украинцев пределов нет — вот и в этот раз они придумали оригинальный способ избавиться от вредителей. Один из пользователей Instagram предложил нести насекомых в зоомагазины как корм для домашних грызунов.

Автор идеи опубликовал видео с красноречивой надписью: "Хомяки едят — страна живет. Несите саранчу в зоомагазин!"

Он объясняет свою позицию довольно эмоционально: "Куда деть саранчу? Зоомагазин — твой штаб спасения. Все молчат и ругаются — хомяки и крысы действуют. Если не мы, то хомяки. Это не просто перекус, это миссия!"

Предложение вызвало оживленное обсуждение в комментариях. Некоторые пользователи задают практические вопросы о безопасности животных, сомневаясь, можно ли им давать такой корм. Другие предлагают альтернативные решения: "Утки! Неужели никто не в курсе, что утки лучше справляются с этой заразой" или "Просто научиться ее готовить, ресторанная еда к пиву".

Среди комментариев появились и предпринимательские предложения. Одни говорят: "Можно заморозить и сделать бизнес, продавая для животных", а другие предлагают "выловить, высушить и сделать снеки к пиву"

Не обошлось и без юмора. Вот еще несколько интересных комментариев:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы создали мем о нашествии насекомых в Запорожье. Но не все приняли шутку.