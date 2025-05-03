Увлекалась модой и помогла в родном селе построить храм: как выглядит вдова экс-мэра Киева Омельченко

О его жене в открытом доступе не так уже много информации

Бывший мэр Киева Александр Омельченко, который скончался в 2021 году и похоронен на Байковом кладбище, состоял в браке с Людмилой Леонтьевой. Женщина подарила политику двоих сыновей и давно находится на пенсии, избегая публичной жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит вдова бывшего мэра столицы Людмила Омельченко и что о ней известно. Мы узнали о ней некоторые подробности.

Людмила Омельченко — как выглядит вдова Александра Омельченко

Жена украинского политического деятеля Людмила Омельченко родилась в 1945 году в селе Бобруйки Черниговской области. По специальности — инженер-строитель. Подробностей о ней в открытых источниках весьма мало, нет данных, где она получала образование и каким был ее карьерный путь.

Жена Александра Омельченко

В одном из интервью Александр Омельченко рассказывал, что познакомился с будущей супругой на свадьбе друзей. Они оба были свидетелями, и по словам Александра, ему Людмила сразу приглянулась.

"Началось застолье, провозглашали тосты за молодых, кричали им "горько!". А затем вдруг закричали: "Горько свидетелям!" Ну и тут я не сплоховал. Поцеловал Люду так, что она едва чувств не лишилась", — вспоминал покойный экс-мэр столицы.

Александр Омельченко вместе с женой Людмилой

Между ними вспыхнули чувства, пара начала встречаться и через полгода сыграла свадьбу. В браке у них родилось двое сыновей: Ярослав (1996 года рождения) и Александр (1968 года рождения).

Политик Александр Омельченко впервые возглавил Киевскую городскую государственную администрацию в 1996 году, получив значительную поддержку граждан. В 1999 году он снова стал мэром и во время перевыборов в 2002 году уровень поддержки киевлян к нему оставался высоким, поэтому Омельченко оставался на этой должности до 2006 года.

В 2015 году Омельченко снова боролся за кресло мэра Киева, но его жена Людмила от такого решения была не в восторге. В программе "Светская жизнь" женщина призналась, что ей комфортно находиться на пенсии, а вот быть женой мэра весьма утомительно, ведь приходится выполнять обязанности, которые совсем не по душе.

Людмиле Омельченко не нравилось быть женой мэра Киева

В итоге Омельченко не выиграл выборы, но занял третье место, набрав 8,46 % голосов избирателей.

Что касается Людмилы Омельченко, то, по информации СМИ, она пожертвовала своей карьерой ради семьи. Находясь в тени мужа, Людмила увлекалась модой и любила стильные наряды. Не упуская возможности посетить модные мероприятия, она нередко появлялась в образах от Armani и Nina Ricci, но в ее гардеробе также была одежда от украинских дизайнеров.

Людмиле Омельченко любила модные показы

Более того, как признавалась Людмила, она любила шить вещи на заказ, самостоятельно придумывая фасоны, поскольку для нее это увлекательный творческий процесс.

Как выглядит Людмила Омельченко

"В магазинах редко что-то покупаю: хорошие вещи очень дорогие, а ширпотреб меня не устраивает. В моем гардеробе есть Armani и Nina Ricci, но все-таки на восемьдесят процентов — я сама", — говорила жена покойного политика.

Людмиле Омельченко шила одежду на заказ

Также, как рассказывал Александр Омельченко, его Людмила подарила родному селу Бобруйки новую поликлинику, здание сельсовета и помогла за свои средства построить храм. За это Настоятелем Украинской Православной Церкви Владимиром жена экс-мэра была удостоена орденом святого Нестора Летописца.

Скончался бывший мэр столицы Александр Омельченко в 2021 году, на его прощании присутствовала жена, дети и множество политиков и чиновников. После этого жена политика не появлялась на публике, по крайней мере в интернете нет об этом информации.

Людмиле Омельченко на похоронах мужа

Людмила Омельченко ведет закрытый образ жизни

В этом году Людмиле исполнилось (или должно исполнится) 80 лет. По последним данным, сыновья подарили ей четырех внуков.

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