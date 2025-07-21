Могила долго была заброшена: как сейчас выглядит место захоронения Кравчука на Байковом

Долго крест на могиле первого президента просто лежал

Когда Украина стала независимой, во главе ее стал именно он — Леонид Кравчук. В историю нашей страны навсегда вписано его имя, поэтому он покоится на Байковом кладбище, а с его могилы открывается роскошный вид на Киев.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит место захоронения первого президента Украины. Мы также вспомнили, от чего умер политик.

Леонид Кравчук был Председателем Верховного Совета УССР, а 5 декабря 1991 вступил в должность президента Украины. Именно он был тем, кто подписал Беловежское соглашение с президентом России Ельциным и президентом Беларуси Шушкевичем, констатировавшим прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик.

Его каденция завершилась в 1994 году, однако Кравчук остался в политике. Он стал народным депутатом и лоббировал ядерное разоружение Украины. Он также причастен к подписанию Будапештского меморандума, ведь на переговорах в Кремле с Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном он согласился на ядерное разоружение Украины.

Причина смерти Леонида Кравчука

Жизнь Леонида Кравчука оборвалась 10 мая 2022 года. Ему было 88. Он перенес сложную операцию на сердце и проходил лечение в германской больнице. Однако полностью восстановиться он так и не смог.

Прощание с политиком состоялось 17 мая 2022 года в Украинском доме в Киеве. На церемонии присутствовали чиновники, экспрезиденты, действующий президент и десятки человек.

Где похоронен Леонид Кравчук и как выглядит его могила

В 2022-2023 годах могила была заброшена — там не было памятника, а только крест, просто лежавший на могиле, как и фото президента. Да, почти сразу была установлена бетонная плита, однако после дождей прямо на месте захоронения была лужа.

Могила Леонида Кравчука в 2023 году

Могила Леонида Кравчука сейчас

В январе 2024 года на могиле установили памятник, который окружен невысоким ограждением. На черном постаменте из гранита — белый мемориал, где отчеканены портрет Леонида Кравчука, а также даты его рождения и смерти. К памятнику ведет лестница, окруженная красивыми туями. А позади открывается волшебный вид на Киев.

Могила Леонида Кравчука сейчас

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Леонид Кравчук до президентства. Он разгружал вагоны с рыбой и позировал для памятника Щорсу.