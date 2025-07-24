Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко о ходе и будущем протестов против скандального закона по НАБУ:

Выступления под театром Франко. Попытка политологического анализа

Любое революционное (прото-, псевдореволюционное) движение развивается по одним и тем же моделям. И его эффективность зависит от наличия и мощности установившихся структурных элементов.

Какие это элементы? Идея (идеология), лидер, структура, время, деньги, международная поддержка, враг и наличие (отсутствие) предателей в противоположной стороне.

Что мы имеем сейчас?

Начать нужно с того, что ружье, которое мы видим в первом акте пьесы, должно выстрелить (хотя и не обязательно в последнем акте).

Полтора года украинский политикум живет в логике выборов. С точки зрения чисто политологического анализа эти выступления — это продолжение этой логики. Нельзя все время жить в логике выборов и не действовать в логике выборов. Это не хорошо и не плохо. Это законы жанра. Хотя большинство протестующих искренне скажут: мы здесь не из-за выборов. Но повторюсь: полтора года жизни в логике выборов требует и соответствующих действий. Просто так устроен человек.

Идея.

Одновременно собрались люди с разными идеологемами, но их объединяет, прежде всего, нелюбовь к действующей власти (возвращаемся к логике выборов). Но при этом спектр идей с которыми люди выходят на площади огромен. Единственное, что можно сказать – НАБУ и САП стали триггером, часто неосознанным и неосмысленным.

Пока выглядит так, что главным объединяющим лозунгом является продолжение борьбы с коррупцией как главным элементом движения в ЕС. Будет ли эта идея трансформироваться сказать сложно. Я считаю, что трансформация возможна прежде всего в наиболее радикальных частях этого протеста.

Лидер.

Явного лидера нет и, похоже, пока не будет. Слишком противоположные (далекие друг от друга) политические силы находятся в центре этого протеста. Есть определенные звезды этого протеста, которые явно капитализируют себя политически (возвращаемся к логике выборов). Но, возвращаясь к главной идее — борьбе с коррупцией, ни один из лидеров (звезд) протеста не выглядит таким, кто может сказать "Я преодолею коррупцию" и ему поверят широкие массы.

Структура.

Скелет выступлений — это сторонники части партии "Голос" (их еще называют антикоррупционеры) и ЕС. Несмотря на скоординированность действий, сегодня говорить о создании политического альянса еще рано. Но то, что будут делаться движения в этом направлении, можно допустить с большой долей вероятности.

Что касается большого количества молодежи, то здесь следует обратить внимание на то, что молодежи было невероятно много и в 2004, и в 2013-14 гг. Сейчас есть большой перекос в том плане, что по понятным причинам на протесте немного мужчин среднего поколения 35-55.

Время, деньги.

Пока первого очень много, а вторых просто не нужно для тех целей, которые сегодня ставят митингующие.

Международная поддержка.

Она менее активна, чем этого хотелось бы протестующим. И будет зависеть прежде всего от активности протестов и работы власти.

Враг.

Пока он только выкристаллизовывается. Но, похоже, ключевыми врагами протеста станут разные люди из окружения Зеленского. Не сам Президент, а группа людей из его окружения.

Предатели в противоположной стороне.

Пока этот вопрос даже не стоит в повестке дня, потому что никто не собирается сбрасывать власть или делать какие-то штурмы Банковой.

Немного о будущем.

Конечно, нужно посмотреть через неделю-две социологию, но у нас есть несколько парадоксальная ситуация, когда коррупцию считают главной проблемой около 70% населения, но антикоррупционным органом, ставшим источником протеста, не доверяет 62-64% украинцев. Более того, выступать с политическими лозунгами во время войны готово абсолютное меньшинство украинцев.

Как результат, похоже, власти пойдут на определенные компромиссы. Наверное, протест несколько утихнет через определенное время, но при этом фундаментальная проблема: недоверие украинцев к желанию бороться с коррупцией останется главным политическим триггером будущего (это касается всего спектра политических сил). Эти выступления — к сожалению, пролог к послевоенной политической турбулентности. И это то, что может стать одним из главных факторов появления "черных лошадок".

Сейчас у нас есть время, чтобы сделать аудит нашей коррупции и понять почему антикоррупционная система не действует. Между тем здесь международники могут помочь и даже поддержать нововведения. Но мы продолжаем жить в состоянии футбольных фанатов для которых важнее подраться с врагом, чем признать, что твоя команда просто плохо играет. Следовательно, мы обрекаем себя на новые протесты.

Источник: Facebook Вадима Денисенко