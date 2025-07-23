"Серьёзно обеспокоены": может ли закон о НАБУ сорвать путь Украины в ЕС и критическую помощь

Зеленский отметил, что криминальные производства не должны длиться годами без приговоров

"Относительно ситуации с НАБУ и САП. Украина ответственно относится к укреплению верховенства права и относится со всей серьёзностью к обеспечению эффективной антикоррупционной политики, а также к выполнению международных обязательств".

Эти слова – часть поста новоназначенного руководителя направления европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки. Голосование за громкий закон №12414, который ограничил полномочия НАБУ и САП, серьезно всколыхнуло общество и вызвало ряд вопросов – а повлияет ли это решение Верховной Рады и президента на отношения Украины с иностранными партнёрами? Что будет с евроинтеграцией и критически важной для государства сейчас военной и финансовой помощью.

"Телеграф" обратился к украинским политологам и представителям европейского политикума, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Еврокомиссия заявила об обеспокоенности из-за изменений в закон о НАБУ и САП

Европейская комиссия заявила о глубокой обеспокоенности из-за принятых Украиной изменений в Уголовный кодекс, которые могут подорвать независимость НАБУ и САП. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обратилась к правительству Украины за разъяснениями.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Он подчеркнул, что антикоррупционные органы являются "краеугольными камнями верховенства права" в Украине и должны работать независимо.

"Мы крайне обеспокоены принятием изменений в Уголовный кодекс в Украине. Они несут риск серьёзного ослабления полномочий и компетенций антикоррупционных институтов", — заявил Мерсье.

По его словам, председатель фон дер Ляйен обсудила ситуацию с Владимиром Зеленским и передала ему свою обеспокоенность относительно последствий изменений.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией — это фундаментальные ценности ЕС. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере соблюдать эти стандарты. Никаких компромиссов здесь быть не может", — подчеркнули в Еврокомиссии.

Гийом Мерсье

Зеленский собрал силовиков после критики закона о НАБУ

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ГБР, МВД и Генпрокуратуры после волны критики из-за закона №12414. Он назвал встречу откровенной и полезной, подчеркнув общего врага — Россию, и необходимость сильной правоохранительной и антикоррупционной системы.

"Те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно. Производства не должны длиться годами без приговоров", — заявил Зеленский.

По итогам договорились подготовить совместный план действий для укрепления институтов. Первая рабочая встреча назначена на следующую неделю, а полный план должны представить через две недели.

Встреча президента Зеленского с представителями силовых структур

Как партнёры отреагировали публично

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос выразила обеспокоенность решением Верховной Рады. Об этом она написала в своём X-аккаунте 22 июля:

"Серьёзно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Демонтаж ключевых предохранителей, защищающих независимость НАБУ – серьёзный шаг назад. Независимые органы, как НАБУ и САП, жизненно важны для пути Украины в ЕС. Верховенство права остаётся в самом центре переговоров о вступлении в ЕС", – заявила она.

Пост Марты Кос в X

Чиновница также сообщила об откровенном разговоре с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главой евроинтеграции Тарасом Качкой, во время которого акцентировала внимание на обеспокоенности последними изменениями в законодательстве:

"Выразила серьёзную обеспокоенность относительно последних событий в сфере верховенства права, особенно относительно изменений, принятых в закон о НАБУ и САП. Мы будем продолжать сотрудничество с Украиной над необходимыми реформами в сфере верховенства права и продвижением её пути в ЕС", – написала еврокомиссар.

Марта Кос. Фото: X / MartaKosEU

Делегация Комитета Европейского парламента по вопросам бюджетного контроля, находившаяся с визитом в Киеве, заявила о "потрясении" из-за решения Верховной Рады относительно закона, который ограничивает полномочия антикоррупционных органов.

"В этот момент мы немного потрясены последними событиями, произошедшими в Верховной Раде. Я только что услышал, что президент даже подписал закон о НАБУ. И, как уже отмечали другие представители ЕС, мы немного обеспокоены. И должен сказать, что меня также немного раздражает то, что во время всех наших переговоров нас не проинформировали об этом очень быстром процессе", — заявил глава комитета Никлас Хербст.

Никлас Хербст. Фото: Facebook / Niclas Herbst

Он подчеркнул, что процесс принятия решения — от прохождения законопроекта через комитет и парламент до подписания президентом за несколько часов — произошёл без консультаций с европейскими партнёрами.

Политик подчеркнул, что члены комитета являются искренними сторонниками Украины и выступают против распространения российской пропаганды о "коррумпированной Украине".

"Мы считаем, что это бессмыслица. Но мы также считаем, что антикоррупционные органы должны быть независимыми", — заявил он.

Хербст также напомнил, что ЕС остаётся крупнейшим донором Украины и готов в дальнейшем поддерживать страну.

Группа послов стран G7 выразила обеспокоенность ещё до голосования и подписания закона, в связи с событиями вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины, в частности расследованием в отношении нескольких его сотрудников.

Об этом говорилось в заявлении G7 Ambassadors Support Group for Ukraine, опубликованном в соцсетях.

"G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, включая расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в совершении преступлений. Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьёзные опасения и намерены обсудить эти события с лидерами правительства", — указано в сообщении.

Представители G7 также подчеркнули важность прозрачности, независимости институтов и надлежащего управления.

"Все мы разделяем обязательство поддерживать прозрачность, независимые институты и хорошее управление и ценим наше партнёрство с Украиной в совместной борьбе с коррупцией", — говорилось во второй части заявления.

Заявление послов "Группы 7"

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) направила в Офис президента письмо с предостережением о возможных негативных последствиях для международных инвестиций в сферу обороны из-за принятия закона №12414. В документе содержатся положения, которые, по мнению ОЭСР, угрожают независимости НАБУ и САП.

В ОЭСР заявили, что закон "существенно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины". В случае, если он уже подписан, организация призывает внести дальнейшие изменения для защиты этой независимости.

"Я настоятельно прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьёзностью", — отметила в обращении к ОПУ руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР Джулия Фромгольц.

Кроме того, ОЭСР предостерегла, что закон может повредить международной репутации Украины среди партнёров, участвующих в восстановлении государства и инвестирующих в её оборонную промышленность.

Может стать точкой напряжения в отношениях с ЕС, но повлияет ли это на помощь?

Политолог Алексей Якубин в комментарии "Телеграфу" отметил, что реакция международных партнёров Украины на принятие закона №12414, который изменяет полномочия НАБУ и САП, будет неравномерной. По его мнению, отношение США и Европейского Союза к этой инициативе различается из-за политических изменений в Вашингтоне и структурных особенностей ЕС.

По словам Якубина, нынешняя администрация в Белом доме — республиканская — не демонстрирует особого интереса в поддержке антикоррупционных институтов в других странах. Он подчеркнул, что идея создания подобной инфраструктуры в Украине воспринимается командой Трампа скорее как наследие демократов, которое они не считают своим приоритетом.

"Строительство антикоррупционной инфраструктуры по всему миру — это не то, что нынешняя администрация США считает своим обязательством. У Трампа на это смотрят как на проекты демократов, которые не являются обязательными для поддержки. Поэтому нынешняя администрация США, похоже, не воспринимает ситуацию с законом как критическую", — пояснил политолог.

Якубин также обратил внимание на то, что политика сокращения американского участия в развитии институтов за рубежом проявилась ещё раньше через реформирование USAID и другие изменения.

"Это вписывается в общую линию — уменьшение присутствия США в развитии институциональных проектов за рубежом. Поэтому я ожидаю либо мягкую, либо сдержанную реакцию Вашингтона", — добавил он.

Зато в Европейском Союзе, по мнению эксперта, ситуацию с принятием закона могут воспринять как угрозу евроинтеграционному продвижению Украины. Якубин подчеркнул, что в Брюсселе рассчитывали на сохранение независимости НАБУ и САП как необходимого условия для продвижения переговоров о членстве.

"Европейский Союз поддерживает Украину в условиях войны, но он также имеет внутренние механизмы и правила, в частности относительно расширения. А вступление Украины — это не только политический вопрос, но и технический. Если возникают сомнения в независимости антикоррупционных органов, это создаёт риски. Тем более, что кое-кто внутри ЕС скептически относится к расширению", — сказал Якубин.

Алексей Якубин. Фото: Facebook

Он отметил, что этот закон может стать "точкой напряжения" в диалоге Украины с Евросоюзом, особенно в части открытия кластеров переговоров. Именно поэтому, по его словам, мы уже видим реакции со стороны европейских структур, а в дальнейшем эта тема будет только разворачиваться.

"Это может дать аргументы противникам вступления Украины в ЕС, которые уже есть в Европе. И они могут этим активно воспользоваться. То есть это не просто имиджевая проблема — это может повлиять на практические вещи", — отметил политолог.

Якубин напомнил, что для стран, которые ранее вступали в ЕС, таких как Польша и Румыния, создание независимых антикоррупционных органов было ключевым условием интеграции. Даже если после вступления эти структуры претерпевали изменения, к моменту присоединения к Евросоюзу они должны были эффективно функционировать.

"В Румынии и Польше перед вступлением создавали подобную инфраструктуру. Потом, когда страны уже были членами ЕС, эта система менялась. Но ключевым является именно этап до вступления — и здесь Украина под микроскопом", — подчеркнул он.

Несмотря на потенциальную критику со стороны Европейского Союза, Якубин не ожидает сворачивания финансовой или военной помощи со стороны Запада, ведь фактор войны остаётся доминирующим во внешнеполитической повестке дня партнёров Украины.

"Европейский Союз не прекратит помощь Украине — война продолжается, и ЕС будет оставаться на стороне Киева. Но параллельно будут усиливаться дискуссии относительно соответствия Украины критериям вступления", — сказал политолог.

Закон ударил по перспективам членства в ЕС?

Политолог и директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк в комментарии "Телеграфу" заявил, что принятие закона №12414, ограничивающего независимость НАБУ и САП, уже привело к негативной реакции Запада.

Миселюк подчеркнул, что создание антикоррупционной инфраструктуры было одним из главных условий сближения с ЕС после Революции Достоинства. Введение НАБУ, САП, НАЗК стало свидетельством готовности Украины соблюдать обязательства перед международными партнёрами в сфере борьбы с коррупцией.

"Сейчас происходят процессы, которые очень негативно влияют на европейскую перспективу Украины — как в направлении вступления в ЕС, так и в другие международные организации, в частности Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", — отметил он.

Относительно США эксперт был более сдержанным. По его мнению, в Вашингтоне сейчас доминирует понимание, что Украина находится в состоянии экзистенциальной войны, и из-за этого не будет жёсткой реакции "здесь и сейчас".

Андрей Миселюк / Фото: Facebook

"Для Трампа борьба с коррупцией и обязательства Украины перед международным сообществом не являются главным приоритетом. Возможно, он вообще не будет обращать на это внимания", — отметил Миселюк.

Он прогнозирует, что со стороны США, вероятнее всего, будут лишь заявления на второстепенном уровне — спикеры, отдельные представители Госдепа или советники. В то же время не стоит ожидать реакции лично от Трампа или главы внешнеполитического ведомства.

В Раде начали собирать подписи за отмену закона о НАБУ через Конституционный Суд

Народные депутаты начали сбор подписей для подачи в Конституционный Суд с требованием отменить закон №12414, который ослабляет независимость НАБУ и САП.

По словам парламентария Ярослава Железняка, для обращения в КСУ необходимо собрать не менее 45 подписей. Сам закон, подписанный президентом и опубликованный в "Голосе Украины", вступает в силу 23 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что суд в Москве 11 июля национализировал крупнейшего производителя консервов в России – холдинг "Главпродукт", принадлежащий американской компании. Владелец холдинга, в состав которого входят 32 консервных завода, провинился перед Кремлём тем, что вывел дивиденды за границу и блокировал поставки тушёнки российским солдатам на фронт.