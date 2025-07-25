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Нельзя делать это в день Анны 25 июля, если не хотите потерять достаток и удачу

Автор
Татьяна Кармазина
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Какой сегодня праздник - Успение святой Анны
Какой сегодня праздник - Успение святой Анны. Фото freepik/Телеграф

Узнайте, какие грехи сегодня считаются самыми тяжелыми

В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине отмечают церковный праздник — Успение святой Анны. Праведная считается Богопраматерью — матерью Пресвятой Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.

В христианстве Анна считается покровительницей женщин и матерей. В этот день принято молиться святой о даровании детей, их здоровье и семейном счастье.

Этот день в народе называют Анной Летней. Считается, чтобы привлечь в дом удачу и достаток, сегодня нужно испечь пирог и угостить им нуждающихся. Поэтому, если есть возможность, проявите щедрость 25 июля — помогите тем, кто требует поддержки и проведите время со своими близкими.

семья разрезает пирог на столе
Фото: freepik

Что нельзя делать 25 июля

  • Торговаться — покупка окажется неудачной.
  • Выяснять отношения, повышать на кого-то голос — помириться долго не получится.
  • Злоупотреблять алкоголем, переедать — это тяжелые грехи.
  • Отказывать в помощи и поддержке — можно оказаться на месте страждущего.
  • Лениться и бездельничать — к бедности.

Народные приметы 25 июля

  • Утром туман и на траве много росы — погода будет ясная и солнечная.
  • Утром прохладно — зима будет холодной и снежной.
  • На дубах много желудей — зима будет теплой.

У кого именины 25 июля

Сегодня именины отмечают Александра, Анна, Макар и Ираида.

Праздники и события 25 июля

  • День системного администратора
  • День зубного техника
  • Международный день "Здоровье, счастье и гипноз" (International Health, Happiness and Hypnosis Day)
  • Международный день красных туфель (International Red Shoe Day)
  • День вина и сыра
  • День кулинаров (Culinarians Day)
  • День поиска новых вкусов и запахов

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #День Анны