Нельзя делать это в день Анны 25 июля, если не хотите потерять достаток и удачу

Узнайте, какие грехи сегодня считаются самыми тяжелыми

В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине отмечают церковный праздник — Успение святой Анны. Праведная считается Богопраматерью — матерью Пресвятой Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.

В христианстве Анна считается покровительницей женщин и матерей. В этот день принято молиться святой о даровании детей, их здоровье и семейном счастье.

Этот день в народе называют Анной Летней. Считается, чтобы привлечь в дом удачу и достаток, сегодня нужно испечь пирог и угостить им нуждающихся. Поэтому, если есть возможность, проявите щедрость 25 июля — помогите тем, кто требует поддержки и проведите время со своими близкими.

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Что нельзя делать 25 июля

Торговаться — покупка окажется неудачной.

Выяснять отношения, повышать на кого-то голос — помириться долго не получится.

Злоупотреблять алкоголем, переедать — это тяжелые грехи.

Отказывать в помощи и поддержке — можно оказаться на месте страждущего.

Лениться и бездельничать — к бедности.

Народные приметы 25 июля

Утром туман и на траве много росы — погода будет ясная и солнечная.

Утром прохладно — зима будет холодной и снежной.

На дубах много желудей — зима будет теплой.

У кого именины 25 июля

Сегодня именины отмечают Александра, Анна, Макар и Ираида.

Праздники и события 25 июля

День системного администратора

День зубного техника

Международный день "Здоровье, счастье и гипноз" (International Health, Happiness and Hypnosis Day)

Международный день красных туфель (International Red Shoe Day)

День вина и сыра

День кулинаров (Culinarians Day)

День поиска новых вкусов и запахов

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.