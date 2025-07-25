Нельзя делать это в день Анны 25 июля, если не хотите потерять достаток и удачу
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Узнайте, какие грехи сегодня считаются самыми тяжелыми
В эту пятницу христиане восточного обряда в Украине отмечают церковный праздник — Успение святой Анны. Праведная считается Богопраматерью — матерью Пресвятой Девы Марии и бабушкой Иисуса Христа.
В христианстве Анна считается покровительницей женщин и матерей. В этот день принято молиться святой о даровании детей, их здоровье и семейном счастье.
Этот день в народе называют Анной Летней. Считается, чтобы привлечь в дом удачу и достаток, сегодня нужно испечь пирог и угостить им нуждающихся. Поэтому, если есть возможность, проявите щедрость 25 июля — помогите тем, кто требует поддержки и проведите время со своими близкими.
Что нельзя делать 25 июля
- Торговаться — покупка окажется неудачной.
- Выяснять отношения, повышать на кого-то голос — помириться долго не получится.
- Злоупотреблять алкоголем, переедать — это тяжелые грехи.
- Отказывать в помощи и поддержке — можно оказаться на месте страждущего.
- Лениться и бездельничать — к бедности.
Народные приметы 25 июля
- Утром туман и на траве много росы — погода будет ясная и солнечная.
- Утром прохладно — зима будет холодной и снежной.
- На дубах много желудей — зима будет теплой.
У кого именины 25 июля
Сегодня именины отмечают Александра, Анна, Макар и Ираида.
Праздники и события 25 июля
- День системного администратора
- День зубного техника
- Международный день "Здоровье, счастье и гипноз" (International Health, Happiness and Hypnosis Day)
- Международный день красных туфель (International Red Shoe Day)
- День вина и сыра
- День кулинаров (Culinarians Day)
- День поиска новых вкусов и запахов
Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.