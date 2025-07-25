Сарана захоплює все більше нових територій України. Вже дісталася Київщини (фото)

Комахи знищують врожаї

Сарана атакує Україну — комахи розповсюдилися на Запоріжжі, у Дніпрі, Кривому Розі, на Одещині та у Вінниці. Тепер гігантську сарану помітили у Київській області.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Інфо". Там опублікували фото комахи.

Величезна сарана на Київщині

Канал наводить слова ентомолога, що цьогоріч популяція сарани дуже велика через ідеальну погоду та необроблені поля на Півдні. Комаха здатна мігрувати до 20 км/день.

Нашестя сарани в Україні — що відомо

Спочатку величезні хмари сарани з'явилися над Запоріжжям та породили справжню паніку. Потім цих комах почали помічати й в інших регіонах. Станом на ранок 25 липня сарану помітили у таких областях:

Сарана загрожує врожаю — за лічені години рій здатний перетворити поле на пустелю. Важливо розуміти, що сарана не може вкусити людину, в цьому плані вона не несе загрози. Проте у деяких людей можуть виникати алергічні реакції через хітинові частинки мертвих комах у повітрі.

Аномальне розповсюдження сарани пов'язане з тим, що росіяни підірвали Каховську ГЕС. Це створило ідеальні умови для розмноження. Звільнені від води території з вологими чагарниками стали справжнім інкубатором для личинок комахи.

Як розповідав "Телеграф", на Запоріжжі сарана накинулася на поле із соняшником. З'явилося відео, як тисячі комах покривають рослини суцільним килимом.