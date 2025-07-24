"Боевые воробьи в деле": в Украине с саранчой борются пернатые спецназовцы (видео)

На Днепропетровщине пернатые взялись спасать урожай

Нашествие саранчи на юге и востоке Украины не только пугает, но и становится причиной для шуток. К борьбе с насекомыми привлекли "боевых воробьев". Именно так окрестили пернатых, которые массово бросились уничтожать саранчу на Днепропетровщине. И это не преувеличение – в сети появилось видео, где воробей ест огромную саранчу.

Причину для шуток дал профессор Роман Новицкий. Доктор биологических наук, заведующий кафедрой Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета, объясняя причины этого явления сказал: "С саранчой борются наши воробьи. Сотни воробьев бросились клевать питательную пищу".

На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что воробей со своей задачей справился. Но фраза ученого и видео вызвали настоящую волну юмора.

Похоже, что биолаборатории не подвели — шутят украинцы, ссылаясь на популярную ложь российских пропагандистов. "Бедные воробьи. Хоть бы не переели", — участливо комментирует пользовательница Оксана. Дмитрий считает, что у каждого своя борьба – украинцы против дронов, воробьи – против саранчи. А кое-кто предлагает и более радикальные идеи — использовать саранчу против россиян.

Комментарии о боевых воробьях

Но не только воробьи уничтожают саранчу. В Запорожской области в борьбе с вредителями на огороды выпустили гусей и уток. Они охотно лакомились хрустящим деликатесом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что саранча через несколько недель может распространиться по Украине. Эти насекомые летают на высоте дронов и очень быстро. Людей саранча не кусает, однако способна натворить беды поев посевы.