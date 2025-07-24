В Одессе у моря заметили гигантскую саранчу: ее размеры впечатляют (видео)

Насекомое быстро мигрирует

Саранча атакует Украину — насекомые распространились в Запорожье, в Днепре, Кривом Роге, в Одесской области и даже в Виннице. Теперь огромную саранчу заметили у моря в Одессе.

Видео с саранчой, которую обнаружили у моря, публикует Telegram-канал "Одесса INFO". На насекомых наткнулся мужчина с детьми.

Размеры насекомого поражают

Еще несколько дней назад саранчи там не было

"Вот море… До Одессы добралась эта саранча. Скоро и здесь у нас все сожрут. Их не было здесь, буквально два-три дня как появились", — рассказывает автор видео.

Нашествие саранчи в Украине — что известно

Сначала огромные тучи саранчи появились над Запорожьем и породили настоящую панику. Затем саранчу начали замечать и в других регионах.

Важно понимать, что саранча не может укусить человека, в этом плане она не несет угрозы. Однако беда в другом — рой саранчи в считанные часы способен уничтожить урожай и превратить поле в пустыню. Кроме того, у некоторых людей могут возникать аллергические реакции из-за хитиновых частиц мертвых насекомых в воздухе.

Распространение саранчи связано с тем, что россияне взорвали Каховскую ГЭС. Это создало идеальные условия для размножения. Освободившиеся от воды территории с влажными зарослями стали настоящим инкубатором для личинок насекомого.

Ранее "Телеграф" рассказывал о креативном способе уничтожения саранчи, который нашли в Запорожье. Там предлагают нести насекомых в зоомагазины как корм для домашних грызунов.