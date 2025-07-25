"Это просто издевательство": украинцы разнесли "Укрзалізницю" из-за новых правил

Украинцы называют попытки УЗ бороться с перекупщиками издевательством

"Укрзалізниця" объявила о нововведениях в работе железнодорожной системы. В частности, компания усилила контроль документов при посадке пассажиров в поезда. Такое решение было принято после многочисленных жалоб на неправильную проверку. Однако украинцы в комментариях подвергли критике новые правила и обвинили самих железнодорожников в сотрудничестве с перекупщиками билетов.

В частности, об этом свидетельствует сообщение "Укрзалізниці" в соцсетях.

Что изменилось в правилах

На станциях теперь будут избирательно работать группы военизированной охраны, а поездные бригады получили дополнительные указания о тщательной сверке личных данных пассажиров.

Компания напомнила об инструментах контроля, действующих более двух лет. Для покупки билетов на популярные международные рейсы требуется верификация через Дію. По словам УЗ, сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам.

"Укрзалізниця" также сообщила о сотрудничестве с OLX для совместной блокировки мошенников, перепродающих билеты. Компания призвала украинцев сообщать о таких объявлениях.

Железнодорожники объяснили ситуацию с дефицитом билетов дополнительной нагрузкой из-за резерва для военнослужащих и приоритета детским группам из прифронтовых регионов. "Да, в пик сезона это создает дополнительную нагрузку на парк. Но мы:

назначаем дополнительные рейсы;

оптимизируем каждый вагон;

и объявляем новый этап борьбы с перекупщиками", — говорится в сообщении.

Кстати, позже "Укрзалізниця" сообщила, что вводит верификацию через Дія.Підпис также и для ряда популярных поездов. Все для борьбы с перекупщиками.

"На первом этапе внедрения изменений верификация требуется на рейсы:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно", — говорят в компании.

Укрзализныця сообщила об изменениях

Реакция пользователей

Украинцы в комментариях выразили недовольство новыми правилами и наболевшим — невозможность купить билеты на популярные маршруты и проблемы с кондиционерами в поездах во время жары. В частности, Юлия Колодкина написала: "Лучше бы Укрзализныця контролировала исправность кондиционеров в вагонах. Сегодня ехали поездом в Мукачево-Одесса, вагон люкс и в нем не работает кондиционер".

Другая пользовательница, Людмила, обратила внимание на проблему с количеством вагонов. Она отметила, что раньше в Солотвино ехало до 12 вагонов, а сейчас в большом спросе всего 8.

Андрей Балконский предложил закрыть доступ к покупке билетов посторонними сервисами. Он объяснил, что туроператоры скупают билеты и затем продают туристам с наценкой.

Несколько пользователей обвинили работников "Укрзализниці" в сотрудничестве с перекупщиками. Некоторые даже призывали НАБУ проверить компанию на предмет проблем с билетами. Они отметили, что в прошлые годы билеты все же были, а в этом году вдруг пропали. Остальные также написали, что последний год проводники вообще не проверяли документы пассажиров. Это может свидетельствовать о спекуляции билетами работниками УЗ.

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