"Очень дорого и не логично". Новые правила перевозки животных УЗ возмутили украинцев

Для служебных животных есть нюанс

"Укрзализныця" обновила правила перевозки животных в вагонах, однако украинцы возмущены неведениями. Ведь теперь вынуждены выкупать все купе для поездки или держать любимца в переноске все путешествие.

Как отметила УЗ, по обновленным правилам люди могут перевозить животных до 45 см в холке, то есть больших собак. Однако пассажир должен выкупать все купе без исключения, более того, путешествия в плацкарте запрещено.

По обновленным правилам большие собаки (выше 45 см в холке) могут их быть во всех типах вагонов:

в скоростном поезде Интерсити+ при условии выкупа всех мест, которые расположены одним блоком в ряду.

в спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "Риц" (RIC) следует выкупить все места в купе.

Маленькие животные во время путешествия (кошки и собаки мелких пород до 45 см в холке):

могут находиться в купе без переноски для здоровой активности и сна при условии выкупа всех мест в купе;

переноска необязательно должна быть "жесткой конструкцией" — для путешествий достаточно современной сумки-переноски, рюкзака-переноски или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном.

Важно, что служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно ехать во всех типах вагонов независимо от размеров животного — но обязательно с намордником и поводком. То есть даже в плацкарте или Интерсити без выкупа всех мест.

Однако эти изменения не порадовали украинцев, ведь большинство возмущены и тем, что животные не могут сидеть на сиденьях даже если выкуплено все купе, и тем, что маленькие любимцы должны быть в переноске. Более того, с нынешней ситуацией с билетами выкупать все купе не разумно, говорят в комментариях. Кое-кого возмутило и то, сколько будет стоить такое путешествие с животным, ведь нужно приобрести 3-4 места.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обойти систему и купить билет на поезд "Укрзализныци".