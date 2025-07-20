Через это проходит каждый: украинка записала смешное, но жизненное видео из поезда УЗ

Она показала, что справить нужду на полном ходу – еще та задача

Украинка записала смешное видео, пытаясь поймать равновесие в туалете "Укрзализныци". Хотя с ней сталкивается каждый пассажир, это не такая простая задача.

Забавный ролик, который она опубликовала в ТикТок, завирусился в сети. В комментариях пишут, что это типичный опыт поездки в поезде.

Девушка, похожая на Дебби Галлагер из сериала "Бесстыжие", стоя на унитазе в туалете "Укрзализныци", пыталась поймать равновесие во время движения поезда.

Она балансировала, подняв руки в стороны и согнув колени. Очевидно видео было снято, чтобы продемонстрировать насколько сложно сходить в туалет в поезде. Джинсы девушка во время съёмки даже не расстегнула.

Один из интернет-пользователей написал в комментарии к ролику: "Что ты там волну в туалете ловишь?" Другой отметил, что это типичный опыт поездки в поезде.

Напомним, купить билеты на поезда в Украине сейчас непросто. Люди массово жалуются на эту проблему с началом летнего сезона, причем проблемы с билетами есть как в южном направлении, так и в направлении Карпат.

Ранее девушка поделилась в сети своими секретами для комфортного путешествия, но нарвалась на волну хейта, поскольку уже долгое время украинцы наблюдают проблему с покупкой билетов на поезда "Укрзализныци".