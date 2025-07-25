Боїтеся? А хтось заробляє – в Україні почали робити бізнес на сарані

Дехто побачив у цьому можливості

Нашестя сарани в Україні когось лякає, а когось надихає на нетривіальні ідеї. Деякі підприємливі українці при думали, як підзаробити на сарані.

На одному з популярних сайтів з'явилися оголошення про продаж сарани. Всі продавці з Запоріжжя, де цих комах дуже багато. Примітно, що всі оголошення з'явилися нещодавно, 19-24 липня.

Ціни від 9 до 12 гривень. Сарану продають живою, мороженою та сушеною. Сушена дорожча — по 15. Комах можна купити поштучно, чи, за окремою домовленістю, на вагу (від одного кілограма).

Сарану продають як наживку для риби. Пишуть, що на неї клює сом та короп.

Один з продавців вказує, що сарана перелітна – ефективний низькокалорійний високобілковий живий корм. Вона може бути основою раціону для середніх і великих рептилій. Він продає навіть смажену сарану.

Як повідомляв "Телеграф", сарану помітили вже у семи українських областях. Вона вже дісталася Київщини. Сарана загрожує врожаю — за лічені години рій здатний перетворити поле на пустелю. Важливо розуміти, що сарана не може вкусити людину, в цьому плані вона не несе загрози.