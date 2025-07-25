"Не хочу иметь ничего общего": известный журналист вернул диплом Могилянки из-за "мошеннических действий" администрации
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Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко сообщил, что публично вернул диплом Киево-Могилянской академии в знак протеста против "мошеннических действий" администрации, которая, по его словам, незаконно требовала оплату за обучение дочери. Ситуация тянется с 2021 года, а решение о возврате диплома Панченко принял после того, как суд удовлетворил иск университета в пользу учебного заведения – без участия сторон.
Об этом журналист написал на своей странице в Facebook. "Телеграф" обратился по телефону за комментарием в Национальный университет "Киево-Могилянская академия", однако запрос перенаправили на электронную почту.
История началась в 2021 году
Дочь Панченко поступила в НаУКМА на контрактную форму обучения. Поскольку она была несовершеннолетней, отец взял на себя финансовые обязательства и сразу оплатил средства за первое полугодие. Однако через полтора месяца обучения дочь поняла, что не хочет продолжать учиться, и решила забрать документы.
Когда родители обратились в Академию, чтобы оформить официальное отчисление, сотрудники университета предложили "не создавать лишних проблем" и попросили не забирать документы сразу. Они пообещали, что студентку отчислят в конце семестра "за прогулы", а это ничего не изменит, потому что уже уплаченные деньги всё равно не возвращаются. На словах заверили, что ничего больше платить не придётся.
Проблема появилась позже
Как отмечает Панченко, администрация затянула оформление документов об отчислении на несколько месяцев. Из-за этого формально получилось так, что дочь якобы продолжала "учиться" и в следующем семестре, хотя на самом деле не посещала пары, не сдавала сессии и не пользовалась услугами вуза.
Впоследствии НаУКМА выставила новый счёт: требовала оплатить ещё несколько месяцев контрактного обучения. Панченко подчёркивает, что тон общения администрации не предусматривал никакого извинения или объяснения ситуации:
"Никаких, "искренне извиняемся, что так случилось, мы пытались решить эту проблему, но не получилось". Нет, мне было заявлено, что им неважно, что они говорили мне раньше – "все платят и вы заплатите, иначе мы не вернём документы", – написал он.
Апелляция к Сергею Квиту и краткосрочное восстановление доверия
Чтобы разрешить ситуацию, Панченко обратился к президенту НаУКМА Сергею Квиту. Тот, по словам журналиста, признал, что подчинённые действовали неправильно, и приказал отдать документы без требований дополнительной оплаты. На этом этапе казалось, что конфликт исчерпан.
Однако через некоторое время сотрудники академии снова связались с Панченко – на этот раз уже с угрозами судебного иска. Журналист проконсультировался с юристами и образовательными экспертами. Все они подтвердили: в этой ситуации прав именно он, а НаУКМА не имеет законного права требовать оплату за период, когда образовательные услуги фактически не предоставлялись.
Суд без участия сторон
Однако суд состоялся по упрощённой процедуре — без участия сторон, как это разрешено в условиях военного положения. И единственный аргумент, который суд учёл, — это представление от НаУКМА, где говорилось, что невыплата наносит ущерб государственному бюджету. Панченко считает это манипуляцией, поскольку речь идёт о контрактной, то есть коммерческой форме обучения.
В результате суд принял решение в пользу Академии. Панченко заявил, что выполнит решение, но после этого окончательно решил — не хочет больше иметь ничего общего с нынешним руководством Могилянки. И именно поэтому вернул свой диплом, выданный ещё в 2002 году:
"Та Могилянка, где я учился, не вела себя как банда мошенников. А с нынешней я не хочу иметь ничего общего", – написал он.
"Телеграф" отправит запрос на комментарий в учебное заведение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "Укрзалізниця" в тестовом режиме запускает верификацию через "Дія.Підпис" для ряда популярных поездов. Речь идет о пяти направлениях. Нововведение уже вызвало волну критики — пользователи обрушились на компанию из-за новых правил.