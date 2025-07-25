"Не хочу иметь ничего общего": известный журналист вернул диплом Могилянки из-за "мошеннических действий" администрации

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Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко сообщил, что публично вернул диплом Киево-Могилянской академии в знак протеста против "мошеннических действий" администрации, которая, по его словам, незаконно требовала оплату за обучение дочери. Ситуация тянется с 2021 года, а решение о возврате диплома Панченко принял после того, как суд удовлетворил иск университета в пользу учебного заведения – без участия сторон.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook. "Телеграф" обратился по телефону за комментарием в Национальный университет "Киево-Могилянская академия", однако запрос перенаправили на электронную почту.

История началась в 2021 году

Дочь Панченко поступила в НаУКМА на контрактную форму обучения. Поскольку она была несовершеннолетней, отец взял на себя финансовые обязательства и сразу оплатил средства за первое полугодие. Однако через полтора месяца обучения дочь поняла, что не хочет продолжать учиться, и решила забрать документы.

Когда родители обратились в Академию, чтобы оформить официальное отчисление, сотрудники университета предложили "не создавать лишних проблем" и попросили не забирать документы сразу. Они пообещали, что студентку отчислят в конце семестра "за прогулы", а это ничего не изменит, потому что уже уплаченные деньги всё равно не возвращаются. На словах заверили, что ничего больше платить не придётся.

НаУКМА / Facebook

Проблема появилась позже

Как отмечает Панченко, администрация затянула оформление документов об отчислении на несколько месяцев. Из-за этого формально получилось так, что дочь якобы продолжала "учиться" и в следующем семестре, хотя на самом деле не посещала пары, не сдавала сессии и не пользовалась услугами вуза.

Впоследствии НаУКМА выставила новый счёт: требовала оплатить ещё несколько месяцев контрактного обучения. Панченко подчёркивает, что тон общения администрации не предусматривал никакого извинения или объяснения ситуации:

"Никаких, "искренне извиняемся, что так случилось, мы пытались решить эту проблему, но не получилось". Нет, мне было заявлено, что им неважно, что они говорили мне раньше – "все платят и вы заплатите, иначе мы не вернём документы", – написал он.

Апелляция к Сергею Квиту и краткосрочное восстановление доверия

Чтобы разрешить ситуацию, Панченко обратился к президенту НаУКМА Сергею Квиту. Тот, по словам журналиста, признал, что подчинённые действовали неправильно, и приказал отдать документы без требований дополнительной оплаты. На этом этапе казалось, что конфликт исчерпан.

Сергей Квит / Facebook

Однако через некоторое время сотрудники академии снова связались с Панченко – на этот раз уже с угрозами судебного иска. Журналист проконсультировался с юристами и образовательными экспертами. Все они подтвердили: в этой ситуации прав именно он, а НаУКМА не имеет законного права требовать оплату за период, когда образовательные услуги фактически не предоставлялись.

Суд без участия сторон

Однако суд состоялся по упрощённой процедуре — без участия сторон, как это разрешено в условиях военного положения. И единственный аргумент, который суд учёл, — это представление от НаУКМА, где говорилось, что невыплата наносит ущерб государственному бюджету. Панченко считает это манипуляцией, поскольку речь идёт о контрактной, то есть коммерческой форме обучения.

В результате суд принял решение в пользу Академии. Панченко заявил, что выполнит решение, но после этого окончательно решил — не хочет больше иметь ничего общего с нынешним руководством Могилянки. И именно поэтому вернул свой диплом, выданный ещё в 2002 году:

Юрий Панченко

"Та Могилянка, где я учился, не вела себя как банда мошенников. А с нынешней я не хочу иметь ничего общего", – написал он.

"Телеграф" отправит запрос на комментарий в учебное заведение.

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