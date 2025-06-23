Не случайность, а тактика? Почему россияне целят именно в украинские технические университеты

Обстрел украинских университетов — не случайность

За последние недели россияне нанесли удары по меньшей мере по трем украинским техническим университетам. 6 июня пострадал Тернопольский национальный технический университет, а 17 июня – Национальный авиационный университет и КПИ имени Сикорского. Во время атаки на Киев 23 июня КПИ пострадал снова.

При этом невооруженным глазом можно увидеть определенную тенденцию. Но является ли она целеустремленной тактикой врага, выяснял "Телеграф". Примечательно, что Минобороны РФ заявляет об ударах не по университетам, а по "предприятиям военно-промышленного комплекса" Украины и инфраструктуре военного аэродрома. В России сказали, что все цели уничтожены.

6 июня российские ракеты повредили корпус Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя. В результате обстрела выбито более 95% окон и дверей, а также повреждено до 95% аудиторий и лабораторий вместе со специализированным оборудованием.

Поврежденный корпус ТНТУ в Тернополе в результате атаки 6 июня

Как выглядит корпус ТНТУ после атаки 6 июня

Корпус ТНТУ после удара 6 июня

17 июня во время атаки на Киев обломки дрона попали в общежитие Киевского авиационного института. Пострадали около 30 комнат, три человека нуждались в госпитализации.

Последствия попадания обломков в общежитие НАУ 17 июня

В ходе атаки на Киев с 22 на 23 июня был уничтожен спортивный комплекс Национального технического университета Украины "КПИ имени Игоря Сикорского". Обломки ракеты попали в бассейн двухэтажного здания, где также размещались залы для гимнастики и аэробики.

Повреждения спортивного комплекса КПИ 23 июня

Этот университет получил повреждение и во время прошлого массированного удара 17 июня – тогда пострадало историческое здание КПИ 1898 года.

Последствия удара по КПИ 17 июня

Военный эксперт Олег Стариков считает, что это не случайность. "С большой вероятностью и учетом того, что это политехнические вузы, где учат людей работать не только головой, но и руками, то в этих учебных заведениях могут обучать всему, что связано с инновационными технологиями. Это беспилотные летательные, наземные аппараты, все что касается беспилотной авиации. ППроблема — что некоторые люди (представители этих вузов, — Ред.) начали это все рекламировать и показывать. Локация очень легко определяется и россияне наносят удары по так называемому гаражному производству. Поэтому если в вузах не будут пиариться, туда и прилетать не будет".

Также ранее Телеграф писал, что Россия снова бьет по энергетике Украины. Отключения света уже начались, чего ждать дальше.