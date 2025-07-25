Рус

Подорожі стануть легшими чи ні? "УЗ" анонсувала нові тестові правила купівлі квитків, пояснюємо нюанси

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Квитки на потяг будуть перевірятись Новина оновлена 25 липня 2025, 11:40
Квитки на потяг будуть перевірятись. Фото Колаж "Телеграф"

Тестування проходитиме для пʼятьох рейсів

Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. Мова йде за 5 напрямків. Українці вже "рознесли" компанію через нові правила.

Про це повідомляє пресслужба перевізника. Мета такого нововведення — зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків.

"Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис", — йдеться в повідомленні.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на 5 рейсів. Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

  • №105/106 Одеса — Київ;
  • №91/92 Львів — Київ;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №12 Львів — Одеса;
  • №27/28 Київ — Чоп.

В пресслужбі відомства зазначили, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців — вони й надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через "Армія+".

"Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", — йдеться у повідомленні.

Що таке Дія.Підпис

Це кваліфікований електронний підпис, який ви можете використовувати для підписання документів, оформлення послуг у застосунку та на порталі Дія, а також авторизації в застосунках і на сайтах партнерів Дії.

Але зверніть увагу, його можна отримати, якщо у вас є хоча б один з цих документів у застосунку Дія: ID-картка, біометричний закордонний паспорт, закордонний паспорт, виданий після 2015 року або посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.

Як це зробити — дивіться в інфографіці "Телеграфу", який посилається на Дію.

Як зробити Дія. Підпис

Варто зазначити, раніше "Телеграф" писав, що українець поскаржився на неможливість купити квитки

Теги:
#Укрзалізниця #Квитки #потяг #ДІЯ #портал Дія