Подорожі стануть легшими чи ні? "УЗ" анонсувала нові тестові правила купівлі квитків, пояснюємо нюанси

Тестування проходитиме для пʼятьох рейсів

Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. Мова йде за 5 напрямків. Українці вже "рознесли" компанію через нові правила.

Про це повідомляє пресслужба перевізника. Мета такого нововведення — зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків.

"Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис", — йдеться в повідомленні.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на 5 рейсів. Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

В пресслужбі відомства зазначили, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців — вони й надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через "Армія+".

"Укрзалізниця також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID", — йдеться у повідомленні.

Що таке Дія.Підпис

Це кваліфікований електронний підпис, який ви можете використовувати для підписання документів, оформлення послуг у застосунку та на порталі Дія, а також авторизації в застосунках і на сайтах партнерів Дії.

Але зверніть увагу, його можна отримати, якщо у вас є хоча б один з цих документів у застосунку Дія: ID-картка, біометричний закордонний паспорт, закордонний паспорт, виданий після 2015 року або посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.

Як це зробити — дивіться в інфографіці "Телеграфу", який посилається на Дію.

Як зробити Дія. Підпис

Варто зазначити, раніше "Телеграф" писав, що українець поскаржився на неможливість купити квитки