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"Не хочу мати нічого спільного": відомий журналіст повернув диплом Могилянки через "шахрайські дії" адміністрації

Автор
Владислава Коваль
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Диплом Києво-Могилянка Новина оновлена 25 липня 2025, 12:28
Диплом Києво-Могилянка. Фото Колаж "Телеграф"

Поки що коментаря від університету немає

Редактор "Європейської правди" Юрій Панченко повідомив, що публічно повернув диплом Києво-Могилянської академії на знак протесту проти "шахрайських дій" адміністрації, яка, за його словами, незаконно вимагала оплату за навчання доньки. Ситуація тягнеться з 2021 року, а рішення про повернення диплома Панченко ухвалив після того, як суд задовольнив позов університету на користь навчального закладу – без участі сторін.

Про це журналіст написав на своїй сторінці у Facebook. "Телеграф" звернувся телефоном за коментарем до Національного університету "Києво-Могилянська академія", проте запит перенаправили на електронну пошту.

Історія почалася у 2021 році

Донька Панченка вступила до НаУКМА на контракту форму навчання. Оскільки вона була неповнолітньою, батько взяв на себе фінансові зобов’язання й одразу сплатив кошти за перше півріччя. Однак через півтора місяця навчання донька зрозуміла, що не хоче продовжувати вчитись, і вирішила забрати документи.

Коли батьки звернулися до Академії, щоб оформити офіційне відрахування, співробітники університету запропонували "не створювати зайвих проблем" і попросили не забирати документи відразу. Вони пообіцяли, що студентку відрахують в кінці семестру "за прогули", а це нічого не змінить, бо вже сплачені гроші все одно не повертаються. На словах запевнили, що нічого більше платити не доведеться.

НаУКМА/Facebook
НаУКМА/Facebook

Проблема виникла пізніше

Як зазначає Панченко, адміністрація затягнула оформлення документів про відрахування на кілька місяців. Через це формально вийшло так, що донька ніби продовжувала "навчатися" і в наступному семестрі, хоча насправді не відвідувала пари, не здавала сесії та не користувалася послугами ВНЗ.

Згодом НаУКМА виставила новий рахунок: вимагала сплатити ще кілька місяців контрактного навчання. Панченко підкреслює, що тон спілкування адміністрації не передбачав жодного вибачення чи пояснення ситуації:

"Ніяких, "щиро перепрошуємо, що так сталось, ми намагалися вирішити цю проблему, але не вийшло". Ні, мені було заявлено, що їм неважливо, що вони казали мені раніше – "всі платять і ви заплатите, інакше ми не повернемо документи", – написав він.

Апеляція до Сергія Квіту та короткострокове відновлення довіри

Щоб вирішити ситуацію, Панченко звернувся до президента НаУКМА Сергія Квіта. Той, за словами журналіста, визнав, що підлеглі діяли неправильно, і наказав віддати документи без вимог додаткової оплати. На цьому етапі здавалося, що конфлікт вичерпано.

Сергій Квіт/Facebook
Сергій Квіт/Facebook

Однак через деякий час працівники академії знову зв’язалися з Панченком – цього разу вже з погрозами судового позову. Журналіст проконсультувався з юристами та освітніми експертами. Всі вони підтвердили: в цій ситуації правий саме він, а НаУКМА не має законного права вимагати оплату за період, коли освітні послуги фактично не надавалися.

Суд без участі сторін

Однак суд відбувся за спрощеною процедурою — без участі сторін, як це дозволено в умовах воєнного стану. І єдиний аргумент, який суд врахував, — це подання від НаУКМА, де йшлося, що несплата завдає шкоди державному бюджету. Панченко вважає це маніпуляцією, оскільки мова йде про контрактну, тобто комерційну форму навчання.

У результаті суд ухвалив рішення на користь Академії. Панченко заявив, що виконає рішення, але після цього остаточно вирішив — не хоче більше мати нічого спільного з нинішнім керівництвом Могилянки. І саме тому повернув свій диплом, виданий ще в 2002 році:

Юрій Панченко
Юрій Панченко

"Та Могилянка, де я навчався, не поводила себе як банда шахраїв. А з нинішньою я не хочу мати нічого спільного", – написав він.

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#Київ #Гроші #Університет #Диплом #Києво-Могилянська академія