"Не хочу мати нічого спільного": відомий журналіст повернув диплом Могилянки через "шахрайські дії" адміністрації

Поки що коментаря від університету немає

Редактор "Європейської правди" Юрій Панченко повідомив, що публічно повернув диплом Києво-Могилянської академії на знак протесту проти "шахрайських дій" адміністрації, яка, за його словами, незаконно вимагала оплату за навчання доньки. Ситуація тягнеться з 2021 року, а рішення про повернення диплома Панченко ухвалив після того, як суд задовольнив позов університету на користь навчального закладу – без участі сторін.

Про це журналіст написав на своїй сторінці у Facebook. "Телеграф" звернувся телефоном за коментарем до Національного університету "Києво-Могилянська академія", проте запит перенаправили на електронну пошту.

Історія почалася у 2021 році

Донька Панченка вступила до НаУКМА на контракту форму навчання. Оскільки вона була неповнолітньою, батько взяв на себе фінансові зобов’язання й одразу сплатив кошти за перше півріччя. Однак через півтора місяця навчання донька зрозуміла, що не хоче продовжувати вчитись, і вирішила забрати документи.

Коли батьки звернулися до Академії, щоб оформити офіційне відрахування, співробітники університету запропонували "не створювати зайвих проблем" і попросили не забирати документи відразу. Вони пообіцяли, що студентку відрахують в кінці семестру "за прогули", а це нічого не змінить, бо вже сплачені гроші все одно не повертаються. На словах запевнили, що нічого більше платити не доведеться.

Проблема виникла пізніше

Як зазначає Панченко, адміністрація затягнула оформлення документів про відрахування на кілька місяців. Через це формально вийшло так, що донька ніби продовжувала "навчатися" і в наступному семестрі, хоча насправді не відвідувала пари, не здавала сесії та не користувалася послугами ВНЗ.

Згодом НаУКМА виставила новий рахунок: вимагала сплатити ще кілька місяців контрактного навчання. Панченко підкреслює, що тон спілкування адміністрації не передбачав жодного вибачення чи пояснення ситуації:

"Ніяких, "щиро перепрошуємо, що так сталось, ми намагалися вирішити цю проблему, але не вийшло". Ні, мені було заявлено, що їм неважливо, що вони казали мені раніше – "всі платять і ви заплатите, інакше ми не повернемо документи", – написав він.

Апеляція до Сергія Квіту та короткострокове відновлення довіри

Щоб вирішити ситуацію, Панченко звернувся до президента НаУКМА Сергія Квіта. Той, за словами журналіста, визнав, що підлеглі діяли неправильно, і наказав віддати документи без вимог додаткової оплати. На цьому етапі здавалося, що конфлікт вичерпано.

Сергій Квіт/Facebook

Однак через деякий час працівники академії знову зв’язалися з Панченком – цього разу вже з погрозами судового позову. Журналіст проконсультувався з юристами та освітніми експертами. Всі вони підтвердили: в цій ситуації правий саме він, а НаУКМА не має законного права вимагати оплату за період, коли освітні послуги фактично не надавалися.

Суд без участі сторін

Однак суд відбувся за спрощеною процедурою — без участі сторін, як це дозволено в умовах воєнного стану. І єдиний аргумент, який суд врахував, — це подання від НаУКМА, де йшлося, що несплата завдає шкоди державному бюджету. Панченко вважає це маніпуляцією, оскільки мова йде про контрактну, тобто комерційну форму навчання.

У результаті суд ухвалив рішення на користь Академії. Панченко заявив, що виконає рішення, але після цього остаточно вирішив — не хоче більше мати нічого спільного з нинішнім керівництвом Могилянки. І саме тому повернув свій диплом, виданий ще в 2002 році:

Юрій Панченко

"Та Могилянка, де я навчався, не поводила себе як банда шахраїв. А з нинішньою я не хочу мати нічого спільного", – написав він.

"Телеграф" відправить запит на коментар до навчального закладу

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "Укрзалізниця" у тестовому режимі запускає верифікацію через "Дія.Підпис" для низки популярних поїздів. Йдеться про п’ять напрямків. Нововведення вже викликало хвилю критики – користувачі обрушилися на компанію через нові правила.