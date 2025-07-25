Сбежал в СОЧ и бил жену? Что известно о скандальном блогере, устроившем ДТП в Киеве

Блогера разыскивали раньше за самовольное оставление части

В среду, 23 июля, в Киеве известный волонтёр и блогер Денис Кошельник, находясь за рулём внедорожника Toyota Sequoia в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль. После аварии он вёл себя агрессивно, пытался сбежать от полиции, но впоследствии был задержан охранниками торгового центра "Гулливер".

Авария произошла на улице Михаила Бойчука. Полицейские, прибывшие на место ДТП, заметили у Кошельника явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями он вёл себя агрессивно, пытался ударить полицейского. Его заковали в наручники, однако задержать сразу не удалось — он скрылся с места происшествия.

Задержали Кошельника уже по горячим следам в ТРЦ "Гулливер", где его опознали и остановили охранники. Во время допроса он признался, что употреблял алкоголь за час до аварии.

Фото с места аварии

На нарушителя составили ряд административных протоколов, в частности за:

ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества),

(нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества), ст. 122-4 КУоАП (оставление места ДТП),

(оставление места ДТП), ч. 4 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения),

(управление в состоянии опьянения), ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению полицейского), а также протокол об административном задержании.

После задержания его доставили в Государственное бюро расследований. 25 июля стало известно, что Печерский суд взял его под стражу.

Что известно о Кошельнике

В сети Дениса Кошельника называют блогером, журналистом и волонтёром. Он вёл блоги в социальных сетях, снимал уличные опросы в Киеве — спрашивал прохожих о войне, их знаниях об Украине.

Денис Кошельник

На резервном аккаунте в Instagram за ним следили более 36 тысяч подписчиков — там он публиковал материалы о политической ситуации, закупках и открыто выступал против проведения акций в поддержку ЛГБТ. В TikTok его аудитория превышала 76 тысяч. Последние видео были архивными, на одном из них Кошельник появился в военной форме.

Денис Кошельник

Находился в розыске за уклонение от военной службы

В феврале Денис Кошельник рассказал в своём Telegram-канале об инциденте, который произошёл после акции в поддержку украинских военнопленных. По его словам, на выходе с мероприятия его остановили трое полицейских и попросили предъявить документы. Ситуация была зафиксирована на видео, которое журналист обнародовал в сети.

На первом видео видно, как полицейские спрашивают у него журналистское удостоверение и проверяют данные в базе. По словам Кошельника, он сразу показал документы, но правоохранители продолжили проверку. На втором видео блогер уже находится в медучреждении: он показывает кабинет военно-врачебной комиссии и полицейских, сопровождавших процесс. "Вот, я уже и на ВВК", — прокомментировал он.

После прохождения комиссии Кошельника направили в учебный центр. В конце марта он обратился к врачам с жалобами на здоровье и получил больничный. После госпитализации заявил, что планирует обжаловать заключение ВВК о годности к службе. Через несколько дней после этого он исчез.

По информации правоохранителей, блогер самовольно оставил военный госпиталь и скрывался. 7 апреля он исчез из лечебного учреждения, после чего перестал выходить на связь. 10 апреля он был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части более чем на трое суток. Санкция этой статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Известно, что 12 февраля 2025 года Денис Кошельник был мобилизован в Вооружённые силы Украины. После прохождения ВВК его направили на подготовку в учебный центр.

Наживался на сборах и бил жену?

Анна Павловна, бывшая жена волонтёра и блогера Дениса Кошельника, заявила о злоупотреблениях со стороны мужа во время волонтёрской деятельности. В интервью Маричке Довбенко на YouTube-канале "У ліжку" она рассказала, что Кошельник проигрывал пожертвованные на ВСУ средства в игровые автоматы.

"Он сказал мне: "Скажи своим подписчикам, что это ты за свой счёт сняла квартиру". Потому что он собирал деньги на ВСУ, а сам их тратил не туда. Я собирала посылки, он сидел в машине, курил, играл в автоматы и проигрывал донаты", — рассказала Павловна.

Анна Павловна

По её словам, она неоднократно становилась свидетельницей мошеннических схем, связанных с деятельностью Кошельника.

"Там были схемы. Мы очень ругались из-за этого. Я пыталась объяснить, что так не надо делать", — добавила она.

Павловна также обвинила Кошельника в физическом и психологическом насилии. По её словам, он нападал на неё с ножом, ставил на колени, хватал за волосы, заставлял унижать себя, а однажды выгнал из квартиры лишь в нижнем белье и разбил телефон.

В ответ на обвинения в попытке дискредитировать волонтёра ради денег, Павловна заявила, что не имеет к этому никакого отношения и предложила подписчикам Кошельника задать ему вопросы о происхождении его имущества и способах заработка во время полномасштабной войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Назарий Гусаков, которого обвинили в нецелевом использовании средств, собранных на лечение, заявил, что в настоящее время проходит терапию в одной из больниц Милана (Италия). По его словам, он продолжает курс лечения заграницей.