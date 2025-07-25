Втік в СЗЧ та бив дружину? Що відомо про скандального блогера, який влаштував ДТП в Києві

Блогера розшукували раніше за самовільне залишення частини

У середу, 23 липня, в Києві відомий волонтер і блогер Денис Кошельник, перебуваючи за кермом позашляховика Toyota Sequoia в стані алкогольного сп’яніння, проїхав на червоне світло та врізався в інше авто. Після аварії він поводився агресивно, намагався втекти від поліції, але згодом його затримали охоронці торгового центру "Гулівер".

Аварія сталася на вулиці Михайла Бойчука. Поліцейські, які прибули на місце ДТП, помітили в Кошельника явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями він поводився агресивно, намагався вдарити поліцейського. Його закували в кайданки, утім затримати одразу не вдалося — він утік з місця події.

Затримали Кошельника вже по гарячих слідах у ТРЦ "Гулівер", де його впізнали й зупинили охоронці. Під час допиту він зізнався, що вживав алкоголь за годину до аварії.

Фото з місця аварії

На порушника склали низку адміністративних протоколів, зокрема за:

ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до пошкодження майна),

ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП),

ч. 4 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння),

ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню поліцейського),

а також протокол про адміністративне затримання.

Після затримання його доставили до Державного бюро розслідувань. 25 липня стало відомо, що Печерський суд взяв його під варту.

Що відомо про гаманця

У мережі Дениса Кошельника називають блогером, журналістом і волонтером. Він вів блоги в соціальних мережах, знімав вуличні опитування у Києві — запитував перехожих про війну, їхні знання про Україну.

Денис Кошельник

На резервному акаунті в Instagram за ним стежили понад 36 тисяч підписників — там він публікував матеріали про політичну ситуацію, закупівлі та відкрито виступав проти проведення акцій на підтримку ЛГБТ. У TikTok його аудиторія перевищувала 76 тисяч. Останні відео були архівними, на одному з них Кошельник з’явився у військовій формі.

Денис Кошельник

Перебував у розшуку за ухилення від військової служби

У лютому Денис Кошельник розповів у своєму Telegram-каналі про інцидент, який стався після акції на підтримку українських військовополонених. За його словами, на виході з події його зупинили троє поліцейських і попросили пред’явити документи. Ситуація була зафіксована на відео, яке журналіст оприлюднив у мережі.

На першому відео видно, як поліцейські запитують у нього журналістське посвідчення та перевіряють дані в базі. За словами Кошельника, він одразу показав документи, але правоохоронці продовжили перевірку. На другому відео блогер уже перебуває в медзакладі: він показує кабінет військово-лікарської комісії та поліцейських, які супроводжували процес. "От, я вже і на ВЛК", — прокоментував він.

Після проходження комісії Кошельника направили до навчального центру. Наприкінці березня він звернувся до лікарів зі скаргами на здоров’я та отримав лікарняний. Після госпіталізації заявив, що планує оскаржити висновок ВЛК про придатність до служби. За кілька днів після цього він зник.

За інформацією правоохоронців, блогер самовільно залишив військовий госпіталь і переховувався. 7 квітня він зник із лікувального закладу, після чого перестав виходити на зв’язок. 10 квітня його оголосили в розшук за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини на понад три доби. Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення.

Відомо, що 12 лютого 2025 року Дениса Кошельника мобілізували до Збройних сил України. Після проходження ВЛК його направили на підготовку до навчального центру.

Наживався на зборах та бив дружину?

Анна Павловна, колишня дружина волонтера й блогера Дениса Кошельника, заявила про зловживання з боку чоловіка під час волонтерської діяльності. В інтерв’ю Марічці Довбенко на YouTube-каналі "У ліжку" вона розповіла, що Кошельник програвав пожертвувані на ЗСУ кошти в гральні автомати.

"Він сказав мені: "Скажи своїм підписникам, що це ти за свій рахунок зняла квартиру". Тому що він збирав гроші на ЗСУ, а сам їх витрачав не туди. Я збирала посилки, він сидів у машині, курив, грав в автомати й програвав донати", — розповіла Павловна.

Ганна Павлівна

За її словами, вона неодноразово ставала свідком шахрайських схем, пов’язаних із діяльністю Кошельника.

"Там були схеми. Ми дуже сварилися через це. Я намагалася пояснити, що так не треба робити", — додала вона.

Павловна також звинуватила Кошельника у фізичному та психологічному насильстві. За її словами, він нападав на неї з ножем, ставив на коліна, хапав за волосся, змушував принижувати себе, а одного разу вигнав із квартири лише в нижній білизні та розбив телефон.

У відповідь на звинувачення в спробі дискредитувати волонтера заради грошей, Павловна заявила, що не має до цього жодного стосунку й запропонувала підписникам Кошельника поставити йому питання про походження його майна та способи заробітку під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Назарій Гусаков, якого звинуватили у нецільовому використанні коштів, зібраних на лікування, заявив, що наразі проходить терапію в одній із лікарень Мілана (Італія). За його словами, він продовжує курс лікування закордоном.