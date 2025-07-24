В Украине его уже ждут: где сейчас скандальный Назарий Гусаков и планирует ли возвращаться

По его словам, его здоровье ухудшилось

Назарий Гусаков, которого заподозрили в нецелевом использовании средств, что он собирал на свое лечение, рассказал, что он находится на лечении в Больнице Милана (Италия). Между тем, Офис генерального прокурора вскоре планирует объявить ему заочное подозрение.

Вечером 23 июля Гусаков опубликовал видеообращение, где рассказал о своем местонахождении. По словам мужчины, состояние его здоровья ухудшилось.

"Я не скрываюсь от следствия, не скрываюсь от суда. Сообщаю свое физическое местонахождение — это медицинское учреждение… в Милане… Мое состояние здоровья на данный момент — тяжелое. Я не могу долго разговаривать, держать телефон в руках, сидеть в коляске из-за боли в спине. Помогает записать это видеообращение моя мама", — сказал он, добавив, что прибыл в Италию 12 мая.

В Украине Гусакову объявят подозрение

Генеральный прокурор Руслан Кравченко на брифинге в Киеве 23 июля сообщил, что в ближайшие дни Гусакову заочно объявят о подозрении. По его словам, установлена сумма ущерба – примерно 1,2 млн грн.

Деталей подозрения Кравченко не предоставил, однако, как известно, полиция расследует два уголовных производства по сбору средств для больного Гусакова. Расследования ведутся по фактам мошенничества и отмывания полученных преступным путем доходов.

"Всю сумму перечисленных средств (Гусакову – ред.) мы не можем установить, потому что более 300 потерпевших отказались быть потерпевшими. Но уже собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении. Досудебное расследование и сбор доказательств будет продолжаться", — отметил генпрокурор.

Скандал с Назарием Гусаковым – что известно

Назарий Гусаков — 31-летний львовский общественный активист и блогер, который живет с тяжелым заболеванием — спинальная мышечная атрофия (SMA). Болезнь поражает мышцы, ответственные за дыхание, глотание и держание головы. До шести лет он мог самостоятельно сидеть и поднимать руки, но со временем его состояние ухудшилось.

Назарий Гусаков

Гусаков собирал деньги на свое лечение. 17 июня этого года разразился скандал — его заподозрили в нецелевом использовании средств.

На Monobank было аккумулировано более 40 миллионов гривен. Дополнительно, деньги поступали через ПриватБанк, PayPal, BuyMeACoffee и криптокошелек мужчины.

Журналисты обнаружили, что на криптокошельке Гусакова было обращение в 5 миллионов долларов. Появились данные о его участии в ставках на спорт и онлайн-казино, в частности на российских ресурсах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гусаков предлагал женщинам "содержание в обмен на секс". В основном это были женщины с маленькими детьми. Пострадавшие от его слов обратились к журналистам после публикации информации о мошенничестве мужчины.