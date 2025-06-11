Пыль и пустые залы: известный блоггер рассказал, где в Киеве худшее отделение "Укрпочты" (видео)

Первые трудности блогера начались еще до входа

Украинский блогер-миллионник проверил работу одного из худших отделений "Укрпочты" в Киеве, которое получило многочисленные негативные отзывы. Несмотря на скорую выдачу посылки, его поразили неудобства из-за ремонта в рабочее время, пыли, хаоса и общего состояния помещения.

Алексей Алетинский побывал там и поделился впечатлениями. По словам пользователей Google, это отделение получило рейтинг всего 1,7 балла из 5. Отзывов здесь более сотни, и большинство из них — сплошь отрицательные.

Отзывы об этом почтовом отделении

Чтобы узнать, все ли настолько плохо, Алексей отправил себе посылку заранее и отправился на Теремки, где и находится скандальное отделение возле ТРЦ "Магеллан".

Расположение отделения "Укрпочты" на карте

По словам блоггера, посылку весом 100 грамм ему удалось отправить за 45 гривен. Сотрудница "Укрпочты" заверила, что доставка по Киеву происходит быстро. "По версии этой работницы, 4 дня — это быстро", — с иронией отметил блогер в видео. Однако, к его удивлению, посылка дошла за 2 дня, что стало своеобразной неожиданностью. "Я бы это расценивал как вау-эффект", — добавил он.

Первые затруднения начались еще до входа. Отделение расположено прямо посреди рынка, найти его с первого раза непросто. Дальше клиентов ждет ремонт — прямо у входа проходят работы с порога, что создает дополнительные неудобства. "Спасибо, спасибо. Очень комфортно", — в шутку прокомментировал Алетинский.

Однако больше всего его удивило то, что восстановительные работы продолжаются непосредственно в рабочее время. Внутри — пыль, строительные материалы и мебель, которую постоянно перетаскивают, а сотрудники продолжают работать.

Несмотря на ужасные условия, очереди в этот день не было, и посылку мужчина получил достаточно быстро. Впрочем, даже это не спасло общего впечатления от отделения, ведь сервис оставляет желать лучшего. Когда блогер поинтересовался у работниц, почему же в этот раз не было очередей, ему ответили: "Ну, это Вам повезло".

И хотя выдача посылки была быстрой, общее впечатление осталось довольно противоречивым. Алексей отметил, что в нормальных условиях такое отделение во время ремонта вообще должны закрыть на несколько дней, чтобы не подвергать клиентов и работников дискомфорта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что блогер Алексей Алетинский посетил один из киевских торговых центров с низкими оценками, чтобы лично убедиться в его состоянии. В своем обзоре он подтвердил запущенность заведения, однако отметил, что некоторые объекты там продолжают работать.