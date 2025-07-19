В части Донецка пропал свет после взрыва. Над городом поднялся дым (фото)

Без света остались даже больницы

Во временно оккупированном Донецке в субботу, 19 июля, прогремел взрыв. Над городом уже поднялся столб дыма.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что в Ворошиловском районе прекратили работу все электроподстанции.

"Громко в Донецке. В результате взрыва есть раненые", — говорится в сообщении.

В Донецке раздался взрыв

В сети уже появились фото дыма, поднявшегося над городом после взрыва, и видео с места событий. Пропагандисты утверждают, что прилет был в центре Донецка, однако точные детали не сообщают.

Сразу после взрывов в Ворошиловском районе исчез свет, работу прекратили все электроподстанции.

"В Ворошиловском районе Донецка произошло автоматическое отключение 7 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 200 абонентов и 2 больницы", — пишут в сети.

Воронка

Кроме того, оккупанты уже начали писать, что взрывы прогремели из-за "атаки Украины" и якобы даже есть прилет в центре города. Говорят, атаковали РСЗО "HIMARS". Однако официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала.

Напомним, что днем 19 июля на оккупированной ЗАЭС в Энергодаре заметили дым. Оккупационные власти уже прокомментировали инцидент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Донецке катастрофическая ситуация с водой. Теперь ее будут подавать раз в три дня.