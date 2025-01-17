Дом Маккаллистеров из фильма "Один дома" продали за внушительную сумму: как сейчас выглядит особняк

Цена на этот особняк превысила ожидаемую на 300 тысяч долларов

Знаменитый дом Маккаллистеров из культового фильма "Один дома" был продан за внушительную сумму в 5,5 миллионов долларов. И это на 300 тысяч долларов больше от ожидаемой цены — все из-за высокого спроса на такую необычную и популярную недвижимость.

"Телеграф" расскажет, что известно об особняке, расположенном в штате Иллинойс, который стал знаменитым после выхода на экраны фильма "Один дома". И как дом Маккалистеров выглядит сейчас.

Дом Маккалистеров — что о нем известно

Большой особняк, который стал знаменитым после выхода на экраны культового фильма "Один дома", расположенный на Линкольн-авеню, 671, в богатом пригороде Норт-Шор, Уиннетка, штат Иллинойс. По сюжету, в этом доме жила семья Маккалистеров, который выступают главными героями рождественской картины.

После выхода на экраны семейного рождественского фильма "Один дома" в 1990 году, этот особняк стал популярным среди туристов. А в штате Иллинойс он является одной из важных местных достопримечательностей. Известно, что этот дом был построен в 1920-х годах, он имеет 5 спален, 3 ванных комнаты, обустроенный чердак, камин, отдельный двойной гараж и оранжерею.

В январе 1989 года — незадолго до съемок первого фильма — дом был приобретен семьей Абендшин за 875 тысяч долларов, которая в 2011 году выставила его на продажу, и в марте 2012 дом был куплен за 1,585 млн долларов.

Дом Маккаллистеров внутри. Фото: Getty Images

Теперь же, по информации издания Bloomberg, дом снова продали. Из-за большого спроса цена на недвижимость увеличилась на 300 тысяч долларов от изначально ожидаемой. В целом дом Маккалистеров был продан за 5,5 миллионов долларов, а имя новых владельцев не называется.

Стоит отметить, что в прошлом году о покупке дома Маккаллистеров задумывался главный герой "Один дома" Маколей Калкин, который сыграл в фильме 10-летнего Кевина Маккалистера. Как актер признался журналистам, он был "почти был готов купить дом — просто шутки ради", когда особняк выставили на продажу.

Так дом Маккаллистеров выглядит сейчас. Фото: Getty Images

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