Укр

Дом Маккаллистеров из фильма "Один дома" продали за внушительную сумму: как сейчас выглядит особняк

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Когда-то дом хотел купить даже Маколей Калкин, который сыграл главную роль Кевина Новость обновлена 17 января 2025, 11:15
Когда-то дом хотел купить даже Маколей Калкин, который сыграл главную роль Кевина. Фото Коллаж "Телеграф"

Цена на этот особняк превысила ожидаемую на 300 тысяч долларов

Знаменитый дом Маккаллистеров из культового фильма "Один дома" был продан за внушительную сумму в 5,5 миллионов долларов. И это на 300 тысяч долларов больше от ожидаемой цены — все из-за высокого спроса на такую необычную и популярную недвижимость.

"Телеграф" расскажет, что известно об особняке, расположенном в штате Иллинойс, который стал знаменитым после выхода на экраны фильма "Один дома". И как дом Маккалистеров выглядит сейчас.

Дом Маккалистеров — что о нем известно

Большой особняк, который стал знаменитым после выхода на экраны культового фильма "Один дома", расположенный на Линкольн-авеню, 671, в богатом пригороде Норт-Шор, Уиннетка, штат Иллинойс. По сюжету, в этом доме жила семья Маккалистеров, который выступают главными героями рождественской картины.

дом Маккаллистеров

После выхода на экраны семейного рождественского фильма "Один дома" в 1990 году, этот особняк стал популярным среди туристов. А в штате Иллинойс он является одной из важных местных достопримечательностей. Известно, что этот дом был построен в 1920-х годах, он имеет 5 спален, 3 ванных комнаты, обустроенный чердак, камин, отдельный двойной гараж и оранжерею.

В январе 1989 года — незадолго до съемок первого фильма — дом был приобретен семьей Абендшин за 875 тысяч долларов, которая в 2011 году выставила его на продажу, и в марте 2012 дом был куплен за 1,585 млн долларов.

дом Маккаллистеров
Дом Маккаллистеров внутри. Фото: Getty Images

Теперь же, по информации издания Bloomberg, дом снова продали. Из-за большого спроса цена на недвижимость увеличилась на 300 тысяч долларов от изначально ожидаемой. В целом дом Маккалистеров был продан за 5,5 миллионов долларов, а имя новых владельцев не называется.

Стоит отметить, что в прошлом году о покупке дома Маккаллистеров задумывался главный герой "Один дома" Маколей Калкин, который сыграл в фильме 10-летнего Кевина Маккалистера. Как актер признался журналистам, он был "почти был готов купить дом — просто шутки ради", когда особняк выставили на продажу.

дом Маккаллистеров
Так дом Маккаллистеров выглядит сейчас. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит элитный особняк Ани Лорак в Подмосковье. После интерната в роскошные хоромы.

Теги:
#Один дома #Особняк #Кевин Маккаллистер