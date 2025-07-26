Архитектор наступления. Как Сырский руководил штурмом в 2022 году на Харьковщине и не только

Тогда враг пошатнулся и посыпался

Украинское наступление в 2022 году на Харьковщине стало одним из самых известных событий — тогда было освобождено более 500 населенных пунктов одним рывком в нескольких регионах. После этого главкома ВСУ Александра Сырского, которому исполнилось 60 лет, назвали главным архитектором наступления.

Об этом рассказывает BBC. Отмечается, что после успеха на Киевщине Сырского "перебросили" на Харьковщину, где он возглавил оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

"Нам (украинским военным — ред.) надоело отступать. Мы чувствовали, что нужно где-то нанести такой удар, чтобы враг пошатнулся и посыпался", — вспоминал Сырский позже в интервью ТСН.

Именно после операции в Харьковской области действующего главкома называют архитектором "Слобожанского наступления" ВСУ – в сентябре 2022 года украинская армия стремительным рывком освободила более 500 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Как удалось провести наступление

Большую роль в успехе сыграла и работа медиа, которые непрерывно писали, что ВСУ готовятся атаковать россиян на юге и именно там будет летнее наступление в 2022 году. Впоследствии оккупанты перебросили на Херсонщину резервы и готовились к штурму, но он начался совсем на другом направлении.

"Вопреки ожиданиям россиян, которые готовились к фронтальному наступлению на прифронтовую в то время Балаклею, украинские войска обошли город и ударили с фланга, и это застигло оккупантов врасплох. Преследовавший отступающих россиян Сырский решил отойти от первоначально утвержденного плана, который предусматривал переход к обороне и приказал двигаться за противником дальше", — говорится в материале.

Тогда Слобожанское наступление принесло украинским силам огромное количество трофейной военной техники.

"Результат (наступления — ред.) был гораздо больше, чем мы ожидали. Мы планировали (освободить) примерно на две тысячи квадратных километров меньше", — с улыбкой на лице рассказывал Сырский позже.

Однако главным итогом генерал назвал не трофейное оружие. Он сказал: "Все увидели, что российская армия, вторая армия в мире, победима. Что ее можно и нужно побеждать, что они убегают и довольно быстро".

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличился Сырский во время первых дней полномасштабного вторжения.