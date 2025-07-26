Архітектор наступу. Як Сирський керував штурмом у 2022 на Харківщині і не тільки

Тоді ворог похитнувся і посипався

Український наступ у 2022 році на Харківщині став однією з карколомніших подій — тоді було звільнено понад 500 населених пунктів одним ривком в кількох регіонах. Після цього головкома ЗСУ Олександра Сирського, якому виповнилось 60 років, назвали головним архітектором наступу.

Про це розповідає ВВС. Зазначається, що після успіху на Київщині Сирського "перекинули" на Харківщину, де він очолив оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

"Нам (українським військовим — ред.) набридло відступати. Ми відчували, що потрібно десь завдати такого удару, щоб ворог похитнувся і посипався", — згадував Сирський пізніше в інтерв'ю ТСН.

Саме після операції на Харківщині чинного головкома називають архітектором "Слобожанського наступу" ЗСУ – у вересні 2022 року українська армія стрімким ривком звільнила понад 500 населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Як вдалось провести наступ

Велику роль в успіху відіграла і робота медіа, які безперервно писали, що ЗСУ готуються атакувати росіян на півдні і саме там буде літній наступ у 2022. Згодом окупанти перекинули на Херсонщину резерви і готувались до штурму, але він почався зовсім на іншому напрямку.

"Всупереч очікуванням росіян, які готувалися до фронтального наступу на прифронтову у той час Балаклію, українські війська обійшли місто і вдарили з флангу, і це застало окупантів зненацька. Сирський, який переслідував відступаючих росіян, вирішив відійти від початково затвердженого плану, який передбачав перехід до оборони і наказав рухатися за противником далі", — йдеться у матеріалі.

Тоді Слобожанський наступ приніс українським силам величезну кількість трофейної військової техніки.

"Результат (наступу — ред.) був набагато більшим, ніж ми очікували. Ми планували (звільнити) приблизно на дві тисячі квадратних кілометрів менше", — з усмішкою на обличчі розповідав Сирський пізніше.

Однак головним підсумком генерал назвав не трофейну зброю. Він сказав: "Всі побачили, що російська армія, друга армія у світі, переможна. Що її можна і треба перемагати, що вони тікають і досить швидко".

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відзначився Сирський під час перших днів повномасштабного вторгнення.