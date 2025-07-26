Планировал оборону Киева и ездил на небронированной машине. Чем отличился Сырский в первые дни вторжения

Сырский сыграл огромную роль в обороне столицы

Главкому ВСУ Александру Сырскому исполнилось 60 лет и за годы службы у него накопилось немало достижений. Однако его действия в первые дни полномасштабного вторжения до сих пор обсуждают, ведь именно он руководил защитой Киева.

Об этом пишет "Бабель". Отмечается, что в первые дни российской атаки в 2022 году Сырский первым делом попросил дать ему карты обороны Киева в 1941 году и не зря.

"Оказалось, на Киев россияне шли так же, как в 1941 году — немцы. Только немцам удалось зайти со стороны Житомирского шоссе и дальше — на Одесскую трассу, а россияне Житомирскую трассу не осилили", — вспоминает один из участников совещания, тогдашний глава Киевской области Алексей Кулеба.

По его словам, первые дни войны были для всех тяжелыми, однако на совещаниях с Сырским появлялась надежда и немного покоя. Он демонстрировал такое мужество, хладнокровие, которое заставляло других брать себя в руки и выполнять приказы.

"В первые недели вторжения Сырский постоянно был в пункте управления 72-й бригады и почти не спал. Было такое, что во время совещания, когда мы уже все проговорили и возникла пауза, он просто отключался на несколько минут", — вспоминает Кулеба.

Ездил на небронированном авто

С первых дней войны Сырский ездил на небронированной машине без охраны. Но однажды его остановили на очередном блокпосте Теробороны и хотели забрать машину. На слова Главкома о том, что он командующий Сухопутными войсками, ему бросили: "Многие вас таких здесь ездит!".

После этого случая он приказал разобраться с блокпостами и взял охрану. Но в тот день на совещании был очень зол.

Битва за Мощун

Сырский сыграл огромную роль в обороне Киева, иногда принимая трудные решения. Один из таких случаев битва за Мощун в Бучанском районе.

Битва за Мощун на карте

"Двадцать шестого февраля, чтобы задержать наступление россиян на Киев, советник Сырского Александр Дмитриев предложил взорвать дамбу на реке Ирпень. Сырскую идею согласовал, часть дамбы взорвали, но вода поднялась только через неделю", — говорится в материале.

Однако, чтобы подступиться к Киеву и форсировать реку, россияне нашли новую точку — Мощун, село в Бучанском районе к северу от столицы. Здесь они построили понтонные мосты и начали переправу. Когда Сырский узнал это, сначала приказал поднять дроны и атаковать. Но реку прошло уже 10 единиц техники, а очередь из целой армии поджимал.

"Это был, пожалуй, самый критический момент. Я подумал: ну что, неужели это все? — вспоминал Сырский в разговоре с WP. — Взятие Мощуна означало прорыв в Киев. Дал команду взорвать оставшуюся часть дамбы. Задачу выполнили — россиянам пришлось остановиться".

И таких операций на счету Сырского немало. Многие собеседники издания говорили, что главком не политик, а военный. Именно поэтому он достаточно много вбросов или обвинений не комментирует. Сырский не понимает важности правильной коммуникации и не силен в интригах – он просто ведет войну на фронте.

"Сырский амбициозный в плане военных побед. Фронт — это его, а в кабинете ему не хватает полевой жизни. У него одна заветная мечта — победа", — говорит бывший чиновник Минобороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский в день рождения Сырского заявил о его новых успехах.