Не красный и даже не желтый: арбуз необычного цвета попался украинке в магазине (видео)

"Телеграф" спросил у нейросети, что это может быть

Арбуз в Украине продали необычный цвет. Женщина купила ягоду у Сильпо. Ранее украинцы создали смешные мемы о сезоне арбузов.

Об этом автор видео сообщила в сети Тик Ток Вана показала, что купила арбуз в магазине.

Когда его разрезала, то была шокирована увиденным. Внутри арбуз был белого цвета.

Она пишет, что обратилась в магазин. Ей были возвращены средства за такую покупку.

"Телеграф" обратился к нейросети, чтобы объяснили, что это такое. И вот какой ответ дал искусственный интеллект. В сообщении говорится, что это может быть недозрелый арбуз.

Кстати, обратите внимание, "Телеграф" писал о 5 советах, чтобы выбрать самый вкусный арбуз.

Как реагируют украинцы

Украинцы отреагировали на событие и написали свое мнение. Одни сразу усомнились — мол, что это за чудо такое, уж лучше половину брать, чтобы точно знать, что покупаешь. Другие спрашивали, какие могут быть претензии из-за такой суммы.

Многие шутили, что это как лотерея – покупаешь кота в мешке, а вдруг внутри будет что-то не то. Некоторые вообще писали, что предпочитает покупать половинку ягоды, потому что с сюрпризами не дружит.

Те, кто уже покупал такие арбузы, рассказывали, что иногда действительно приходилось их обратно в магазин нести.

Ранее "Телеграф" писал, как распознать опасную ягоду арбуз и уберечься от больницы.