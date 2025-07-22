Никогда не покупайте эту сметану. Какой продукт может быть опасен

Обращайте внимание не только на жирность

Любые продукты следует покупать у проверенных продавцов, особенно это касается молочки. Ведь довольно часто эти продукты могут являться источником болезней или отравлений, в том числе и сметана.

"Телеграф" расскажет, какую сметану нельзя покупать и почему. Отметим, что следует понимать разницу между сметаной и сметанным продуктом.

Какую сметану нельзя покупать

Сметана – это натуральный продукт, изготовленный на основе сливок и закваски, а сметанный продукт может содержать растительные жиры, стабилизаторы и другие добавки. Именно поэтому лучше выбирать сметану. Однако некоторые виды этого продукта могут представлять угрозу.

Сметанный продукт и сметана в чем разница

Любая молочная продукция должна продаваться только в сертифицированных магазинах, где она хранится с соблюдением санитарных и температурных норм. На стихийных рынках и у бабушек покупать молочку достаточно опасно, ведь эта продукция не проходит проверку качества, а также часто хранится без соблюдения норм.

Многие считают, что на рынках домашняя продукция лучше магазинной, однако она может скрывать опасность. Это же касается и сметаны. Натуральная и качественная сметана не должна иметь примесей, постороннего запаха, вкуса и т.п.

Не следует покупать продукт, который имеет нарушенную упаковку, потеки на ней или просроченный срок годности. Также обращайте внимание и на жирность сметаны – чем жирнее, тем лучше. Лучше покупать сметану от 20% жирности, но в ее составе не должно быть растительных жиров, консервантов и т.п. Качественная сметана состоит из сливок и закваски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя покупать уценку в продуктовых магазинах и какую опасность она может нести.