Купить билеты на поезд станет сложнее: украинцы уже смеются над этим (смешное видео)

Некоторые не сдерживают эмоций

"Укрзализныця" существенно изменяет правила приобретения билетов. Так, в тестовом режиме с 1 августа вводится обязательная верификация через сервис "Дия.Подпись". Некоторых возмутили такие правила перевозчика, другие с юмором отреагировали на ситуацию.

В сети появилась шутка, как украинцы будут готовиться к верификации через "Дия.Подпись". Фрагмент видео использовался из известного американского фильма "Американский психопат".

Шутка состоит в том, что главный герой Патрик Бейтман показывает свою ежедневную рутину по уходу за кожей, где он принимает душ, наносит маски. Видео подписали так: "Готовлюсь к подтверждению в "Дия.Подпись".

Украинцы отреагировали на это как шутками так и злобой. Пишут, что приложение часто дает сбой, кого-то не распознает.

Также были комментарии, что это плохая идея.

Украинцы спрашивают, как будут проходить эту проверку. Особенно их беспокоит вопрос о пенсионерах и иностранцах.

Что предшествовало

Укрзализныця в тестовом режиме вводит верификацию через "Дия.Подпись" для ряда популярных поездов. Речь идет по 5 направлениям. Цель такого новшества – уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. До этого украинец пожаловался на невозможность купить билеты.

На первом этапе внедрения изменений верификация требуется на пять рейсов. Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

Ранее "Телеграф" писал, что новые правила перевозки животных УЗ возмутили украинцев.