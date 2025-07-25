В ДТП погиб нардеп от партии "Голос". Чем он запомнился

Он был участником всех украинских революций

Ярослав Рущишин, народный депутат от партии "Голос" из Львова, погиб в ДТП. Трагедия произошла в 21:45 24 июля на автодороге у села Бабухов Ивано-Франковской области.

Ярослав Рущишин

Как погиб Ярослав Рущишин

Как сообщает "Гал-инфо", Рущишин был за рулем мотоцикла Harley-Davidson и не справился с управлением. Мужчина влетел в ехавший в попутном направлении трактор. 57-летний нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Ярослав Рущишин умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

Пресс-служба Украинского католического университета UCuniversity подтвердила гибель Рущишина. Нардеп был почётным сенатором этого университета, одним из основателей Бизнес-школы УКУ, крупным приятелем и меценатом университета.

Участник всех украинских революций

Ярослав Рущишин родился 29 октября 1967 года. В начале 1990-х Ярослав Рущишин был одним из организаторов Студенческой голодовки на Майдане Незалежности. Был участником всех украинских революций.

В 2006-2010 годах после Оранжевой революции был депутатом Львовского областного совета от партии "Наша Украина". Также был председателем Львовской областной организации партии "Голос" в 2019-2021 годах.

Рущишин был активным законодателем

На президентских выборах 2004 года Рущишин был доверенным лицом Виктора Ющенко, а в 2019 году – Петра Порошенко. В 2019 году его наградили орденом "За заслуги" ІІ степени.

В июле 2019 года по мажоритарному округу во Львове от фракции "Голос" был избран народным депутатом. Политическую жизнь Рущишин совмещал с активной предпринимательской деятельностью. Как депутат Верховной Рады IX созыва он известен своим участием в законодательных инициативах и поддержкой развития местных общин.

Роль в развитии культуры

Он был соучредителем Художественного объединения "Дзиґа" и продюсировал ряд украинских групп. Среди них "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а также ранние проекты "Океана Эльзы" и певицы Русланы.

Имущество и предпринимательская деятельность

В последние годы нардеп активно развивал бизнес и увеличивал объемы недвижимости и корпоративных прав своей семьи. Несмотря на это, его имя оставалось вне громких скандалов.

Согласно декларации Рущишина, он владеет масштабным перечнем активов – от недвижимости во Львове до корпоративных прав в десятках компаний. Его семья имеет доли в предприятиях разного профиля: от производственных и культурных до коммуникационных. Значительная часть бизнес-активов оформлена на жену депутата, Ярину Рущишин.

Совокупный задекларированный доход его семьи в 2024 году составил несколько миллионов гривен. Основные источники поступлений – предпринимательская деятельность, наследие, дивиденды, проценты, заработная плата и отчуждение имущества.

Дело за уклонение налогов

Хотя Ярослав Рущишин не был фигурантом больших скандалов, определенная тень на его репутации все же была. Речь идет об уголовном производстве относительно вероятного уклонения от уплаты налогов в 2003 году, а также публичных упреках в конфликте интересов.

В 2019 году Рущишин задекларировал 2,8 млн. грн. дохода и переписал все свои фирмы на жену. Это вызвало сомнения и обсуждения прозрачности его финансовых операций.

Конфликт в партии "Голос"

В 2021 году Ярослав Рущишин стал одним из десяти депутатов фракции "Голос", создавших объединение "Справедливость", обвинив руководство партии в самопиаре и сотрудничестве с властью. В сентябре политсовет "Голоса" отстранил его от должности председателя Львовской организации партии из-за сотрудничества с Офисом президента и действия, способствовавшие расколу.

Законопроекты по поддержке русского языка

Рущишин попал в неприятную историю из-за голосования за законопроекты, которые поддерживали использование русского языка в Украине. Он вместе с другими депутатами включил эти законопроекты в повестку дня Верховной Рады, но позже заявил, что это была ошибка и отозвал свой голос.

Как сообщал "Телеграф", 21 апреля скончался народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз. Парламентарий был известен своей деятельностью в энергетической сфере, политическим путем от партии "ОПЗЖ" в группу "Восстановление Украины".