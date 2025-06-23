Безуглая снова заговорила о "карме" после прилета в дом Тополи из "Антител": украинцы возмущены

Квартира артиста пострадала от российского обстрела

Нардеп Марьяна Безуглая наехала на фронтмена группы "Антитела" Тараса Топлю, квартира которого была разрушена в результате российской атаки. Депутат обвинила артиста в фейковой службе.

Об этом написала Безуглая в Facebook. По ее словам, трек Тополи "Фортеця Бахмут" был заказным и сейчас его "постигает карма".

"Ишь, как бывает, Тополя. Мобилизировался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Фортеця Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл (…) Фейковая служба — настоящая война. Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, ты "решал" в университете, чтобы не мобилизоваться или VIP с фейковой службой. "Карма"", — говорится в сообщении.

Пост Безуглой о Тополе

Безуглая посочувствовала всем погибшим, но акцентировала, что больше всего ей жаль военных на фронте. Она подчеркнула: "Хорошо, что уцелели, желаю уцелеть всем семьям Украины, а не только твоей на тысячу лайков".

Заметим, что комментарии под своим постом Безуглая закрыла, они скоре всего доступны только друзьям. Однако некоторые люди уже начали защищать Тополю и его службу.

В то же время в сети это сообщение изрядно разозлило украинцев. Большинство до сих пор не понимаю, почему народной избраннице подобные высказывания и обвинения сходят с рук. Особенно учитывая то, что она назвала гибель мужчины в Киеве во время атаки РФ "кармой", потому что он не служил, а учился в университете.

Напомним, что нардепка Наталья Пипа уже подала жалобу на Безуглую в комитет и требует отстранения от заседаний Верховной Рады.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети неожиданно раскрыли "секрет происхождения" Безуглой.