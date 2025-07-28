Магнитная буря стихла? Что прогнозируют в конце июля

Геомагнитный шторм внезапно снизил свою силу

Ожидаемая магнитная буря все ж таки произошла 27 июля и уже на следующий день, 28 июля, завершилась. Астросиноптики поделились прогнозом, ожидаются ли новые штормы на Земле в ближайшие дни.

На сайте Meteoagent был обновлен график солнечной активности. Он составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Итак, сейчас, 28 июля, Земля отдыхает от магнитной бури, ведь держится низкая солнечная активность в 1,2 балла. Такая геомагнитная "тишина" предполагается и в течение 29-30 июля.

Магнитные бури

Напомним, что в начале прошлой недели, 22 июля, началась магнитная буря в 5,3 балла, то есть сильная. Позже она достигла 6 баллов, хотя уже 25 июля опустилась до "средней" в 4 балла. Однако 26 и 27 июля снова выросла до "красного" уровня в 5 баллов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дожди с грозами ожидаются в большинстве областей Украины в конце июля. Хотя местами прогнозируется сильная жара, ведь температура может достигать 37 теплых градусов.