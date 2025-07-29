За свет будут платить вам, а не вы. Что такое "зеленый тариф" и как на нем заработать у себя дома

Телеграф рассказывает, как превратить солнечные электростанции в пассивный доход

Владельцы частных домов могут не только забыть счета за электроэнергию, но и получать стабильный доход от продажи тока государству.

Такая система позволяет зарабатывать от 1000 до 6000 долларов ежегодно в зависимости от мощности оборудования. Солнечные панели производят электроэнергию, часть которой использует сам собственник, а излишки продает электросети по фиксированной цене.

Как работает система "зеленого тарифа"

Государство обязуется покупать электроэнергию, производимую альтернативными источниками, по специальной повышенной цене по сравнению с рыночной. Этот механизм стимулирует развитие возобновляемой энергетики в Украине.

В доме устанавливают двунаправленный счетчик, фиксирующий потребление электричества из сети и отгрузку собственной энергии в систему. Разница между производимой и потребленной электроэнергией и есть доход владельца станции.

Согласно действующему законодательству, программа будет действовать до 2030 года. Для физических лиц максимальная мощность домашней станции не может превышать 30 кВт, в то время как юридические лица имеют право устанавливать системы без ограничений по мощности.

Сколько стоит оборудование и когда окупится

Стоимость солнечной электростанции зависит от ее мощности. Панели и инвертор обойдутся от 120 до 650 тысяч гривен. Двунаправленный счетчик стоит дополнительно 10-13 тысяч гривен.

Станция мощностью 10 кВт стоит 6-10 тысяч долларов и генерирует около 9000 кВтч избыточной энергии ежегодно. Это приносит до 60 тысяч гривен дохода плюс экономию на собственных счетах. Окупаемость такой системы составляет около четырех лет, может быть, меньше.

Более мощная станция на 30 кВт обходится в 12-15 тысяч долларов, производит 33 тысячи кВтч избыточной энергии и приносит до 200 тысяч гривен годового дохода. По текущим тарифам она окупается за 2,5 года или меньше. Конечно, это также зависит от региона, где устанавливается солнечная станция.

Текущие тарифные ставки

С марта 2025 г. государство выкупает электроэнергию по таким ценам без НДС в зависимости от года запуска станции:

2013-2014 годы — 15,93 гривны за кВт·ч;

январь-июнь 2015 года — 14,33 гривны за кВтч;

июль-декабрь 2015 года — 8,90 гривны за кВт·ч;

2016 год — 8,44 гривны за кВтч;

2017-2019 годы — 8,04 гривны за кВтч;

2020-2023 годы — 7,22 гривны за кВт·ч;

2024 год — 6,50 гривны за кВтч;

2025 год — 5,86 гривны за кВтч.

Для станций, которые заработают с 2026 по 2029 год, ставка будет составлять 0,119 евро за кВтч. Налоговая нагрузка в прошлом году выросла до 23%.

Как правильно установить электростанции, чтобы они приносили максимум прибыли

Оптимальное расположение панелей – ориентация на юг. Северная сторона снижает генерацию на 50%. Для системы мощностью 10 кВт требуется 125 кв. м площади крыши под углом 10–15 градусов или 80 кв. м земельного участка под углом 30-35 градусов.

Сетевая станция состоит из фотопанелей, инвертора и креплений.

Для подключения к программе нужно пройти несколько этапов: выяснить подведенную мощность, построить станцию, подать техническую документацию поставщику и заключить договор купли-продажи электроэнергии по облэнерго.

Риски и перспективы

Срок службы солнечных панелей достигает 20 лет, что позволяет получать прибыль даже с учетом постепенной деградации оборудования и затрат на обслуживание.

Полномасштабная война внесла коррективы в работу программы. С июня 2022 по апрель 2024 года государство гарантированно оплачивало лишь 18% стоимости полученной электроэнергии. По состоянию на конец марта долги по зеленому тарифу составили более 22 миллиардов гривен.

За 2024 г. прирост мощностей солнечных электростанций в Украине составил 800-850 МВт, что свидетельствует о сохранении привлекательности этого направления инвестирования.

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