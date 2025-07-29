За світло платитимуть вам, а не ви. Що таке "зелений тариф" і як на ньому заробити у себе вдома

"Телеграф" розповідає, як перетворити сонячні електростанції на пасивний дохід

Власники приватних будинків можуть не лише забути про рахунки за електроенергію, а й отримувати стабільний дохід від продажу струму державі. Для цього потрібно встановити сонячну електростанцію та підключитися до програми "Зелений тариф".

Така система дозволяє заробляти від 1000 до 6000 доларів щороку залежно від потужності обладнання. Сонячні панелі виробляють електроенергію, частину якої використовує сам власник, а надлишки продає електромережі за фіксованою ціною. "Телеграф" вирішив розповісти, як саме працює цей механізм.

Як працює система "зеленого тарифу"

Держава зобов'язується купувати електроенергію, вироблену альтернативними джерелами, за спеціальною підвищеною ціною порівняно з ринковою. Цей механізм стимулює розвиток відновлюваної енергетики в Україні.

У будинку встановлюють двонаправлений лічильник, який фіксує споживання електрики з мережі та відвантаження власної енергії в систему. Різниця між виробленою та спожитою електроенергією і є доходом власника станції.

Згідно з чинним законодавством, програма діятиме до 2030 року. Для фізичних осіб максимальна потужність домашньої станції не може перевищувати 30 кВт, тоді як юридичні особи мають право встановлювати системи без обмежень за потужністю.

Скільки коштує обладнання та коли окупиться

Вартість сонячної електростанції залежить від її потужності. Панелі та інвертор обійдуться від 120 до 650 тисяч гривень. Двонаправлений лічильник коштує додатково 10-13 тисяч гривень.

Станція потужністю 10 кВт коштує 6-10 тисяч доларів та генерує близько 9000 кВт·год надлишкової енергії щороку. Це приносить до 60 тисяч гривень доходу плюс економію на власних рахунках. Окупність такої системи становить близько чотирьох років, можливо, менше.

Потужніша станція на 30 кВт обходиться в 12-15 тисяч доларів, виробляє 33 тисячі кВт·год надлишкової енергії та приносить до 200 тисяч гривень річного доходу. За поточними тарифами вона окупається за 2,5 року або менше. Звісно, це залежить також від регіону, де встановлюється сонячна станція.

Поточні тарифні ставки

З березня 2025 року держава викуповує електроенергію за такими цінами без ПДВ залежно від року запуску станції:

2013-2014 роки — 15,93 гривні за кВт·год;

січень-червень 2015 року — 14,33 гривні за кВт·год;

липень-грудень 2015 року — 8,90 гривні за кВт·год;

2016 рік — 8,44 гривні за кВт·год;

2017-2019 роки — 8,04 гривні за кВт·год;

2020-2023 роки — 7,22 гривні за кВт·год;

2024 рік — 6,50 гривні за кВт·год;

2025 рік — 5,86 гривні за кВт·год.

Для станцій, які запрацюють з 2026 по 2029 рік, ставка становитиме 0,119 євро за кВт·год. Податкове навантаження минулого року зросло до 23%.

Як правильно встановити електростанції, щоб вони приносили максимум прибутку

Оптимальне розташування панелей — орієнтація на південь. Північний бік знижує генерацію на 50%. Для системи потужністю 10 кВт потрібно 125 кв. м площі даху під кутом 10-15 градусів або 80 кв. м земельної ділянки під кутом 30-35 градусів.

Мережева станція складається з фотопанелей, інвертора та кріплень. Акумулятори не потрібні для участі в програмі зеленого тарифу — вони використовуються лише в автономних системах для власних потреб.

Для підключення до програми потрібно пройти кілька етапів: з'ясувати підведену потужність, побудувати станцію, подати технічну документацію постачальнику та укласти договір купівлі-продажу електроенергії з обленерго.

Ризики та перспективи

Термін служби сонячних панелей сягає 20 років, що дозволяє отримувати прибуток навіть з урахуванням поступової деградації обладнання та витрат на обслуговування.

Повномасштабна війна внесла корективи в роботу програми. З червня 2022 до квітня 2024 року держава гарантовано оплачувала лише 18% вартості отриманої електроенергії. Станом на кінець березня борги за зеленим тарифом становили понад 22 мільярди гривень.

За 2024 рік приріст потужностей сонячних електростанцій в Україні склав 800-850 МВт, що свідчить про збереження привабливості цього напряму інвестування.

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