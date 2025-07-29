Это популярное слово в украинском языке имеет шесть значений: вы можете знать только одно из них

Его часто используют в быту

В украинском языке есть немало слов, имеющих несколько значений, хотя пишутся они одинаково. К примеру, слово "ключ". Оно имеет не менее шести значений.

"Телеграф" расскажет о многозначности слова "ключ", а также когда его следует использовать. Заметим, что многозначные слова и омонимы – это разные вещи.

Значение слова "ключ"

Замковый ключ. Металлический предмет, предназначенный для отпирания и запирания замков на дверях, сундуках и т.д.

Металлический предмет, предназначенный для отпирания и запирания замков на дверях, сундуках и т.д. Гаечный ключ. Инструмент, используемый для закручивания и откручивания гаек и болтов.

Инструмент, используемый для закручивания и откручивания гаек и болтов. Музыкальный ключ. Знак в начале нотной строки, определяет высоту звуков.

Знак в начале нотной строки, определяет высоту звуков. Горный ключ – источник воды.

– источник воды. Ключ к успеху – важное решение или способ решения проблемы.

– важное решение или способ решения проблемы. Ключ птиц.

Слово "ключ" относится к многозначным словам. Многозначность или полисемия — это явление, когда одно слово в языке имеет несколько лексических значений. Например, слово "ключ" или "голова".

Многозначные слова следует отличать от омонимов. Омонимы – это слова, которые звучат одинаково, но имеют совершенно разные значения и не связаны между собой. К примеру, "коса" (орудие для покоса травы) и "коса" (прическа).

Многозначные слова

Напомним, в украинском языке есть аналог к слову дедлайн, которое произошло от английского "deadline" (прямой перевод "мертвая линия") и широко используется в современном мире для обозначения крайнего срока выполнения любой задачи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие слова 80% украинцев пишут с ошибками.