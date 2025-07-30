Белые аисты могут исчезнуть на Полесье: в Нобельском парке зафиксировали втрое меньше "молодняка"

Уменьшение количества белых аистов в Нобельском национальном природном парке в 2025 году является серьезным сигналом о необходимости усиления природоохранных мероприятий

Работники Нобельского национального природного парка провели ежегодный учет белого аиста в окрестных селах. Результаты наблюдений оказались крайне неутешительными: многие гнезд остались пустыми, а в заселенных гнездах количество птенцов сократилось до трети прошлогодних показателей.

Основными причинами столь резкого уменьшения численности птенцов орнитологи считают неблагоприятные условия этого года. Холодная весна, длительная прохлада, резкие температурные колебания в апреле-мае отрицательно повлияли на репродуктивный цикл птиц. Кроме того, неблагоприятная погода привела к уменьшению доступной пищи для аистов.

Аист. Фото: Нобельский национальный природный парк

Эти факторы вызвали комплексное влияние на размножение: меньше снесенных яиц, большие потери кладок на ранних этапах развития птенцов и общее снижение репродуктивного успеха популяции в регионе.

Птица-индикатор экологического состояния

Стоит отметить, что белый аист является важным биоиндикатором состояния окружающей среды. Его присутствие свидетельствует о наличии чистых лугов, болот и пойм, экологически здоровых природных комплексов. Снижение численности аистов является тревожным сигналом не только для дикой природы, но и для людей, ведь отражает негативные сдвиги в экосистеме.е.

Аист. Фото: Нобельский национальный природный парк

Уникальная природоохранная территория

Нобельский национальный природный парк расположен в Западном Полесье в Ровенской области и включает в себя уникальные водно-болотные угодья, леса и 12 озер, среди которых центральное место занимает озеро Нобель. Территория парка имеет большое природоохранное и рекреационное значение, а также является частью изумрудной сети в рамках международных экологических соглашений.

Аист. Фото: Нобельский национальный природный парк

Руководство парка активно работает над сохранением природных комплексов, охраной фауны и флоры, контролем соблюдения природоохранного законодательства и развитием рекреационной инфраструктуры. Однако результаты учета белого аиста вызывают настоящую обеспокоенность среди природоохранников.

Аист. Фото: Нобельский национальный природный парк

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