Білі лелеки можуть зникнути на Поліссі: у Нобельському парку зафіксували втричі менше "молодняка"

Зменшення кількості білого лелеки у Нобельському національному природному парку у 2025 році є серйозним сигналом про необхідність посилення природоохоронних заходів

Працівники Нобельського національного природного парку провели щорічний облік білого лелеки у навколишніх селах. Результати спостережень виявилися вкрай невтішними: багато гнізд залишилися порожніми, а у заселених гніздах кількість пташенят скоротилася до третини від минулорічних показників.

Основними причинами такого різкого зменшення чисельності пташенят орнітологи вважають несприятливі погодні умови цього року. Холодна весна, тривала прохолода, різкі температурні коливання у квітні-травні негативно вплинули на репродуктивний цикл птахів. Крім того, несприятлива погода призвела до зменшення доступної їжі для лелек.

Лелека. Фото: Нобельський національний природний парк

Ці фактори спричинили комплексний вплив на розмноження: менше знесених яєць, більші втрати кладок на ранніх етапах розвитку пташенят та загальне зниження репродуктивного успіху популяції в регіоні.

Птах-індикатор екологічного стану

Варто наголосити, що білий лелека є важливим біоіндикатором стану навколишнього середовища. Його присутність свідчить про наявність чистих лук, боліт та заплав, екологічно здорових природних комплексів. Зниження чисельності лелек є тривожним сигналом не лише для дикої природи, а й для людей, адже відображає негативні зрушення в екосистемі.

Лелека. Фото: Нобельський національний природний парк

Унікальна природоохоронна територія

Нобельський національний природний парк розташований у Західному Поліссі в Рівненській області та включає унікальні водно-болотні угіддя, ліси та 12 озер, серед яких центральне місце займає озеро Нобель. Територія парку має велике природоохоронне і рекреаційне значення, а також є частиною Смарагдової мережі в рамках міжнародних екологічних угод.

Лелека. Фото: Нобельський національний природний парк

Керівництво парку активно працює над збереженням природних комплексів, охороною фауни та флори, контролем за дотриманням природоохоронного законодавства та розвитком рекреаційної інфраструктури. Проте цьогорічні результати обліку білого лелеки викликають справжнє занепокоєння серед природоохоронців.

Лелека. Фото: Нобельський національний природний парк

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